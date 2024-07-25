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هيئة الإعلام:بطاقات تعريفية للصحفيين ضد منتحلي المهنة

25 يوليو 2024
هيئة الإعلام:بطاقات تعريفية للصحفيين ضد منتحلي المهنة

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الإعلام وبشكل رسمي عن إصدار البطاقات التعريفية للجهات المرخصة والمدعمة بـQRcode بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
وأكدت الهيئة ان ا صدار بطاقات تعريفية مدعمة بـ QRcode ومربوطة بتطبيق سند، للعاملين لدى المؤسسات المرخصة في هيئة الإعلام وذلك قبل بدء الانتخابات النيابية المقبلة، بهدف تنظيم العمل الإعلامي وحماية المواطنين والمؤسسات المرخصة من الأشخاص الذين يدّعون أنهم إعلاميون وهم لا يتبعون لجهات مرخصة.
وبيّنت الهيئة عبر كتاب وجهته لمحطات البث الفضائي والإذاعي والمطبوعات الصحفية والالكترونية، أن إصدار البطاقات يأتي استكمالاً لمشروع التحول الرقمي لخدمات الهيئة المزمع إنجازه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ودعت إلى تفعيل تطبيق “سند” بأسرع وقت وتزويد الهيئة بمعلومات العاملين لديهم وفقاً لبيانات تسجيل المنشأة في الضمان الاجتماعي.


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