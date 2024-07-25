الأشغال : 3 عطاءات على طريق المدورة – معان بطول 87 كيلومترا

وطنا اليوم:باشرت وزارة الاشغال العامة والإسكان منذ نحو أسبوع أعمال مشروع صيانة وتأهيل أجزاء من طريق المدورة- معان، بدءًا من مركز حدود المدورة باتجاه معان وبطول 25 كيلومترا .

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن دائرة العطاءات الحكومية أحالت منذ ثلاثة أيام عطاءين لتنفيذ أعمال صيانة وتعبيد أجزاء أخرى من الطريق ذاته بطول 62 كيلومترا للعطاءين.

وتتضمن الأعمال في العطاء الأول صيانة وتأهيل الطريق بكشط طبقة الإسفلت السطحية بسماكة لا تقل عن 5 سم على الأقل، وحقن الشقوق وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الإسفلتية وإعادة تعبيد الطريق بطبقتين من الخلطة الإسفلتية، وفقا لأعلى المواصفات الفنية والهندسية المتبعة عالميا.

ويشمل المشروع تعزيز عناصر السلامة المرورية من شواخص وعواكس مرورية، وتنفيذ أعمال الدهان ووضع الحواجز على جانبي الطريق، وتعزيز الإشارات التحذيرية والإرشادية للمنطقة.

فيما تتضمن الأعمال في العطاءين الممولين من شركة الفوسفات الأردنية والمتوقع مباشرة الأعمال فيهما خلال الفترة المقبلة، صيانة الطريق من جسر معان – المدورة – الجفر باتجاه مثلث الشيدية.

ويشمل العطاء الأول أعمال توسعة وصيانة للطريق القائم بطول (31) كم وزيادة سعة الطريق بنحو 3 أمتار ليصبح عرضه بين 10 و11 مترا.

فيما يتضمن العطاء الثاني الذي يبلغ طوله 31 كم أعمال توسعة لأجزاء من الطريق، إضافة لأعمال الصيانة والتعبيد لكافة المسافة المشمولة بالعطاء والتي تمر بمثلث الشيدية باتجاه مناجم الفوسفات.

كما تتضمن الأعمال تركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية لمنطقة تقاطع الشيدية، إضافة لأعمال كندرين لمنطقة التقاطع.

وذكرت الوزارة أن الأعمال ستنفذ دون إغلاق الطريق أمام حركة السير، على أن يتم عمل تحويلة مرورية معززة بعناصر السلامة المرورية من الإشارات التحذيرية والإرشادية والحواجز الخرسانية والحواجز البلاستيكية والمطبات والعواكس والإشارات المضيئة والأسهم المضيئة حفاظا على سلامة سالكي الطريق