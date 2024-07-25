قطر تسلم الأردن 7 مقطورات لارسالها الى غزة

وطنا اليوم:استقبل أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي وفدا من دولة قطر يترأسه وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر كجزء من استمرارية الدعم والشراكة ما بين الدولتين في مختلف الجوانب.

وتخلل الاستقبال، الذي حضره السفير القطري في الأردن الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، زيارة الى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الغباوي والتي تم من خلالها استلام تبرعات انسانية لصالح الأهل في غزة مقدمة من دولة قطر ليتم ارسالها الى قطاع غزة ضمن الجسر البري الأردني، حيث استلمت الهيئة ما يقارب ٧ مقطورات من المواد الاغاثية متمثلة بالخيم والحمامات المتنقلة.

وقال د. حسين الشبلي، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية: “ان التعاون الدولي الذي نشهده اليوم في كافة أنحاء العالم في دعم الاهل في غزة يدعو للفخر ويُثبت بأن الانسانية هي لغة مشتركة وعالمية، مما يساهم في صمود الأهل في غزة والتخفيف من معاناتهم مع كافة الجهود المبذولة في عملية وقف النار”.

واضاف الشبلي بأن التعاون المشترك والشراكة الاستراتيجية التي تجمع ما بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمنظمات الانسانية القطرية والحكومة القطرية على حد سواء هي نتاج للرؤية المشتركة والعمل الدؤوب والجهود الانسانية العظيمة.