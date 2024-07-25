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ولي العهد يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة آفة المخدرات

25 يوليو 2024
ولي العهد يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمكافحة آفة المخدرات

وطنا اليوم:حاور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، مجموعة من الشباب في محافظة الزرقاء، وتناول جملة من القضايا المحلية المرتبطة بالتعليم، والتدريب، والتنمية.
وأكد سموه، خلال اللقاء، الذي عقد في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي بالزرقاء، أهمية التوسع بالتعليم والتدريب المهني والتقني، ما يسهم في توفير فرص عمل غير تقليدية للشباب.
وعبر سمو ولي العهد عن فخره بشباب الوطن، مشيرا إلى أهمية دورهم في قيادة مستقبل الأردن، قائلا: “الأردن غني فيكم، وأنتم ستبنون المستقبل”.
ونوه سموه إلى وجود مؤسسات حكومية وأهلية لدعم الشباب، داعيا إلى الاستفادة منها.
وفي معرض حديثه عن آفة المخدرات، أكد سمو ولي العهد ضرورة تضافر جميع الجهود لمكافحتها، والتوعية من مخاطرها وآثارها على النسيج الاجتماعي.
وعلى هامش اللقاء، جال سموه بمعرض للفن التشكيلي في المركز، واطلع على أعمال فنية لعدد من الطلبة المتدربين فيه.


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