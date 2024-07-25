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عبور 100 شاحنة جديدة من المساعدات الأردنية لسكان غزة

25 يوليو 2024
عبور 100 شاحنة جديدة من المساعدات الأردنية لسكان غزة

وطنا اليوم:عبرت 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى غزة هذا الأسبوع، سيرت من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP) ، بحسب ما ذكرت الهيئة الخميس.
وحملت القوافل المرسلة، وفق بيان للهيئة، “طرودا غذائية وخيما وطرودا صحية نسائية ومادة الطحين والفرشات وملابس ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع”.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن “الواجب الإنساني الذي نحمله على عاتقنا يحتم علينا تكثيف الجهود الاغاثية المبذولة لإدخال المساعدات الانسانية للأهل في قطاع غزة”.


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