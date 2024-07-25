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السقاف: المنتج الأردني وصل لأكثر من مليار ونصف مستهلك

25 يوليو 2024
السقاف: المنتج الأردني وصل لأكثر من مليار ونصف مستهلك

وطنا اليوم:بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف مع سفيرة اليونان لدى المملكة ايريني ريغا، تعزيز الاستثمارات الثنائية، وسبل زيادة معدلات الاستثمارات بين الأردن واليونان خلال المرحلة المقبلة.
وتحدثت السقاف خلال اللقاء عن فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات اليونانية الراغبة بدخول السوق الأردني، والاستفادة من الإمكانات والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في الأردن، التي تشمل تشريعات منافسة تنظم العملية الاستثمارية وموارد بشرية مدربة ومؤهلة وتتمتع بمهارات عالية والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الدول والتجمعات الاقتصادية لتحقيق أقصى استفادة من هذا السوق الكبير تمكن المنتج الأردني من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم الخميس، عرضت السقاف لأهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية، والفرص الاستثمارية التي أعلنت وزارة الاستثمار عنها على منصة “استثمر في الأردن INVEST.JO” مؤكدة تقديم الدعم للشركات اليونانية الراغبة في توجيه أعمالها إلى الأردن والمساعدة في تذليل أي تحديات تواجهها وتقديم الرعاية اللاحقة، بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار لضمان نجاحها.
من جانبها، قالت السفيرة ريغا إن اليونان ترتبط مع الأردن بعلاقات مميزة خصوصا في الجوانب الاقتصادية والتجارية، ما يسهم بفتح فرص لكلا البلدين لإقامة المزيد من التبادل الاستثماري، وبما يعود بالنفع على البلدين.
وأشارت إلى أنه سيكون من المفيد جدا تنظيم زيارات لرجال الأعمال اليونانيين والشركات إلى الأردن للاطلاع على أرض الواقع ولمعرفة الحوافز لإقامة مشاريعهم الاقتصادية.


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