يحفرون بأياديهم العارية.. الأمم المتحدة: 257 قتيلا إثر انزلاق التربة بإثيوبيا

وطنا اليوم:قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس إن حصيلة انزلاق التربة هذا الأسبوع في جنوب إثيوبيا ارتفعت إلى 257 قتيلا.

وبحسب الأمم المتحدة قد ترتفع حصيلة القتلى إلى 500 قتيل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقريره إن “عمليات الإغاثة ما زالت جارية” و”يحفر السكان بأياديهم العارية أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى”.

وكانت السلطات المحلية في إثيوبيا أفادت، قبل يومين، بارتفاع حصيلة الكارثة إلى 229 قتيلا، بينهم 148 رجلا و81 امرأة بحسب إدارة شؤون الاتصالات في منطقة غوفا، على بعد حوالي 450 كيلومترا عن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأثار مقتل 257 إثيوبيا جراء انزلاق كارثي في التربة عقب هطول الأمطار الغزيرة الاثنين الماضي، في جنوب غرب البلاد الذي يقع أغلبه فوق هضبة مرتفعة في القرن الأفريقي، المخاوف من أن يكون ذلك الانزلاق مؤشرا على احتمال أن يتسبب حجز 74 مليار متر مكعب من المياه خلف سد النهضة الإثيوبي في كوارث مماثلة تؤثر على مستقبل السد، وبالتالي على حياة شعبي دولتي مصب نهر النيل.

وعلى الفور أثار الخبر كثيرا من الجدل، وحذّر خبراء من ذلك الاحتمال، واحتمالات أخرى أشد خطورة على شرق قارة أفريقيا، فيما أكد آخرون أن سد النهضة بعيد تماما عن تلك الانزلاقات.

ومن الفريق الأول؛ قالت خبيرة الجيولوجيا المصرية، هايدي فاروق، إن “الكارثة الإثيوبية المتمثلة في الانهيارات الأرضية الناتجة عن سد النهضة الذي تلاعب بجيولوجيا المنطقة بأسرها وأحيا الغول المدمر القديم المعروف بـ”الريفت فالي”، ستكون لها تداعياتها وصولا إلى كمبالا “عاصمة أوغندا”.

الباحثة المصرية المهتمة بالخرائط والتُراث الجغرافي، وملف سد النهضة، أضافت عبر تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تيقنت من بداية المأساة حينما اقترب الخطر من سقف أفريقيا المعروف بـ”رأس داشين”، وهي بداية الكوارث لبعض دول حوض البحر الأحمر والقارة الأفريقية التي حتما ستفقد أجزاء منها في أقصى جنوبها الشرقي، وبداية لـ”حركات تكتونية” هائلة في البحر المتوسط”.

وختمت بالقول: “بالنسبة لمصر، ونهر النيل، تابعوني في البوستات القادمة، واسمعوا صوتي الذي بُح منذ سنوات”.

لكن أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عباس شراقي، نفى قبوله تلك الرؤية، مؤكدا أن “فاروق ليست متخصصة في هذا الشأن”، مشيرا إلى ما كتبه عبر صفحته على “فيسبوك”، من أن “لطبيعة هذه المنطقة جيولوجيا تختلف عن منطقة سد النهضة التي تفتقد الطبقات الرسوبية، ولكن فيها صخور نارية ومتحولة عالية التحلل والتشققات وتكثر فيها الفيضانات وانجراف التربة والانهيارات الصخرية من تساقط الصخور، وتحتل إثيوبيا المرتبة الأولى عالميا في انجراف التربة”.

وأشار شراقي، إلى أن هذا الانهيار يأتي في ظل معدل أمطار أعلى من المتوسط في إثيوبيا والسودان، ملمّحا إلى أن الانهيارات الأرضية التي وقعت في منطقة “غوفا” جنوب غرب إثيوبيا هي منطقة الأخدود الإثيوبي الجبلية والمكونة من عدة طبقات أرضية مائلة بسبب النشاط الزلزالي ما يجعلها تشرب كميات كبيرة من مياه الأمطار وبالتالي يزداد وزنها ثم تنزلق مع الانحدار.

أيضا، رفض خبير المياه والسدود الدولي، محمد حافظ، الربط بين انزلاق التربة في إثيوبيا وبين سد النهضة، وكتب عبر “فيسبوك”: “في ماليزيا كل أسبوع لدينا إنزلاق أرضي وليس لدينا سد نهضة”، مؤكدا أن “الانزلاقات الأرضية تحدث كل عام في إثيوبيا مع بداية موسم الأمطار، قبل سد النهضة بـ 1000 عام وبعد سد النهضة بـ 1000 عام”.

كذلك، قال الباحث المصري المتخصص في الشأن الأفريقي، هاني إبراهيم: “جميع الانهيارات تقع شمال شرق وشرق وجنوب إثيوبيا، وقلما تجد انهيارا أرضيا بالقرب من موقع السد”.

وأشار إلى أن حدوث انهيارات أرضية “احتمال منخفض قرب الحدود السودانية وقطاعات في موقع بحيرة السد الإثيوبي”، ملمحا إلى أن احتمالات الانهيارات المرتفعة “منتشرة بالقرب من بحيرة تانا، وقطاعات متفرقة في حوض النيل الأزرق وأقرب نطاق للسد يبعد 70 كم عن البحيرة و120 كم عن موقع السد”.

وتساءل الخبير المصري في الشؤون الأفريقية، خيري عمر: “هل للانهيارات المحدودة حاليا علاقة لمشاريع السدود على كل الأنهار؟”.

وفي أيار/ مايو الماضي، بدا مستشار وزير المياه والطاقة الإثيوبي، محمد العروسي: مستفزا حيث أعلن عن تحد إثيوبي كبير ومتواصل مع دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، مؤكدا أن بلاده ستقوم ببناء سدود جديدة على جميع روافد نهر النيل في إثيوبيا.

العروسي، قال متحديا المصريين بشكل خاص: “بناء السدود دليل الصمود”، مضيفا: “سنبني سدا تلو السد على النهر تلو النهر”، ومؤكدا أنه “لن توقفنا أي قوة على وجه المعمورة”.

ويشير مراقبون بينهم الباحث المصري، هاني إبراهيم، في تصريحات صحفية، إلا أن أديس أبابا تنوي إنشاء 3 سدود جديدة تحت أسماء “كاردوبي” و”مندايا”، و”بيكوابو”، موضحا أن “ملء تلك السدود يحتاج إلى 80 مليار متر مكعب، وهي النسبة التي تفوق تخزين سد النهضة”.