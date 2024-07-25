لقاء تعريفي بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في عمان الأهلية

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور يرافقه الدكتور ماجد عسيلة / مساعد الأمين العام – مدير مركز إعداد القيادات الشبابية.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية الذي نظمته وزارة الشباب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، بحضور سمر الداوود عضو لجنة إدارة الجائزة، وأماني المجالي مديرة الإعلام بوزارة الشباب، وبحضور عميد شؤون الطلبة بجامعة عمان الاهلية الدكتور مصطفى عطيات ونائب العميد الدكتورة نور الدباس وجمع غفيرمن طلبة الجامعة.

وأشار أ.د حمدان رئيس الجامعة إلى دور وزارة الشباب في ترجمة رؤى سمو ولي العهد للجائزة من خلال عقد جلسات تعريفية لمختلف أبناء المجتمع لحثهم على المشاركة بالجائزة، إيمانا بأهمية العمل التطوعي في تعزيز القيم الوطنية وتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم العلمية والعملية، مشيرا إلى أن الجائزة تتيح للشباب فرصة للتعبير عن آرائهم وأفكارهم في قضايا المجتمع.

وأكد على اعتماد واحتساب ساعات خدمة المجتمع للطلبة من خلال العمل التطوعي الموثّق عبر منصة “نحن” المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب التي أطلقتها مؤسسة ولي العهد بالتعاون مع وزارة الشباب.

بدوره، قال أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، أن جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي أطلقها سمو ولي العهد بهدف تعزيز ثقافة التطوع وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية التطوعية، مبينا أهمية الجائزة في تمكين المتطوعين من تنفيذ أعمال تطوعية تلبي الاحتياجات المجتمعية وفقا لخطة عمل وبما يحقق الاستدامة والأثر.

وخلال اللقاء استعرض عسيلة رؤية ورسالة الجائزة وفئاتها وشروط الترشح ومعايير التقييم والتحكيم.

وطرح الطلبة في ختام اللقاء مجموعة من المبادرات التطوعية التي ينفذونها ومجموعة من التوصيات في إطار تعزيز مشاركتهم في الخدمة المجتمعية، مثمنين اهتمام سمو ولي العهد بتكريم جهود المتطوعين وتحفيزهم.