انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

وطنا اليوم:انخفضت أسعار الذهب في الأردن، الخميس، بواقع دينار للغرام الواحد، بحسب التسعيرة اليومية الرسمية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفقا للتسعيرة، بلغ سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 48 دينارا، و46.1 دينار لغايات الشراء من قبل الصاغة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 55.5 دينار، والذهب عيار 18 42.8 دينار.