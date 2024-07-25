منح تصاريح لإعادة تشغيل رحلات جوية من صنعاء إلى عمّان

وطنا اليوم:أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، مساء الأربعاء، أن الأردن منح تصاريحه لإعادة تشغيل رحلات جوية من صنعاء إلى عمّان ابتداء من الخميس، بعد توقف استمر قرابة شهر.

وتحدث مستو، عن “ترتيبات لعودة الرحلات من صنعاء إلى عمان ابتداء من يوم غد (الخميس)”، موضحا أن “التصاريح تم منحها” للخطوط الجوية اليمنية لعودة الرحلات من صنعاء إلى عمان ابتداء من الـ 25 من الشهر الحالي.

وتوقفت الرحلات بين المدينتين منذ 19 حزيران/يونيو الماضي، وكان معدل الرحلات أسبوعيا قرابة 6 رحلات حينها، وفق مستو.

لكن مستو يتوقع تضاعف عدد الرحلات، وقال: “نتوقع عددا مضاعفا من الرحلات بمعدل قرابة 3 رحلات يوميا إلى حين تغطية الطلب على السفر من صنعاء إلى عمان”، مشيرا إلى أن كثيرا من المسافرين ما زالوا ينتظرون إعادة تشغيل الرحلات.

ومنحت الخطوط الجوية اليمنية “الحق في تشغيل” الرحلات، على ما ذكر مستو الذي قال إن هذه الشركة “طلبت تشغيل عدد كبير من الرحلات”، بعد فترة التوقف.

وقال مستو إن “العودة ستكون بزخم عال نتوقعها تكون على الأقل رحلتان إلى 3 رحلات يوميا إلى حين أن يخف الطلب إلى حدوده الطبيعية” مستندا في ذلك إلى معلومات الخطوط الجوية اليمنية.

والطلب على الرحلات سيستمر بزخم عال لشهر على الأقل على ما أوضح مستو.

وأشار إلى أن غايات المسافرين القادمين من صنعاء إلى عمّان “متعددة منها القدوم من أجل العلاج أو الانتقال إلى مدن أخرى عبر مطار الملكة علياء الدولي”.

والأربعاء، رحب الأردن بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تهدئة الأزمة التي استمرت لأشهر حول القطاع المصرفي وإعادة تشغيل الخطوط الجوية اليمنية.