سداد ديون 200 من الغارمات والغارمين في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح الخيرية، أنها ساهمت خلال النصف الأول من العام الجاري، بإنهاء نحو 200 قضية للغارمات والغارمين، عبر دفع المبالغ المالية المطلوبة.

وقال رئيس الجمعية “محمد غازي” أبو صوفة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجمعية أسهمت في حل القضايا المتعلقة بالغارمين والغارمات في مختلف محاكم المملكة، مؤكدًا أنه جرى إسقاط جميع القضايا وكف الطلب عن المطلوبين ورفع إشارة منع السفر عن بعضهم.

وأشار إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم الدعم اللوجستي لجميع مراكز الإصلاح والنزلاء، حيث يجري تقديم كل ما يلزم النساء في مركز الإصلاح من المستلزمات النسائية والملابس، إلى جانب بعض الأدوات الطبية مثل النظارات الطبية، والعكاز الطبي والكرسي المتحرك.

ونوه أبو صوفة إلى أن الجمعية أسهمت أيضًا بالإفراج عن عشرات النزلاء غير الأردنيين، بعد أن صدرت أحكام قضائية حيالهم ، وذلك عبر تسفير أغلبهم إلى بلدانهم من خلال حجز تذاكر سفر لهم.