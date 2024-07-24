بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

سداد ديون 200 من الغارمات والغارمين في الأردن

24 يوليو 2024
سداد ديون 200 من الغارمات والغارمين في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت الجمعية الوطنية لرعاية نزلاء مراكز الإصلاح الخيرية، أنها ساهمت خلال النصف الأول من العام الجاري، بإنهاء نحو 200 قضية للغارمات والغارمين، عبر دفع المبالغ المالية المطلوبة.
وقال رئيس الجمعية “محمد غازي” أبو صوفة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الجمعية أسهمت في حل القضايا المتعلقة بالغارمين والغارمات في مختلف محاكم المملكة، مؤكدًا أنه جرى إسقاط جميع القضايا وكف الطلب عن المطلوبين ورفع إشارة منع السفر عن بعضهم.
وأشار إلى أن الجمعية مستمرة في تقديم الدعم اللوجستي لجميع مراكز الإصلاح والنزلاء، حيث يجري تقديم كل ما يلزم النساء في مركز الإصلاح من المستلزمات النسائية والملابس، إلى جانب بعض الأدوات الطبية مثل النظارات الطبية، والعكاز الطبي والكرسي المتحرك.
ونوه أبو صوفة إلى أن الجمعية أسهمت أيضًا بالإفراج عن عشرات النزلاء غير الأردنيين، بعد أن صدرت أحكام قضائية حيالهم ، وذلك عبر تسفير أغلبهم إلى بلدانهم من خلال حجز تذاكر سفر لهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

نبوءة فورد لأول رئيسة أمريكية.. هل تنطبق على كامالا هاريس؟

12:24

حزب الميثاق الوطني يؤكد التزامه بالتوصيات الملكية واستعداده لانتخابات 2024

12:14

ضجة في بريطانيا بسبب ضرب شاب بمطار مانشستر من قبل الشرطة

12:03

بحث إدماج الطائرات المسيرة في مشاريع الحصاد المائي

11:57

رسالة ماجستير عن (تقاسيم الفلسطينيّ) لسناء الشعلان في الجامعة الجزائريّة أبو بكر بلقايد

11:49

مباحثات أردنية قطرية في الدوحة لتكثيف جهود وقف العدوان على غزة

11:45

مفتي عام الأردن: إطلاق العيارات النارية بالمناسبات حرام

11:05

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

11:01

الأمانة تطرح عطاء الحزمة الأولى لمشروع عمّان مدينة ذكية

10:57

بالسلط .. إشهار أول قائمة انتخابية نسائية مغلقة في الأردن

10:44

وفيات الخميس 25-7-2024

10:37

مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%

وفيات
وفيات الخميس 25-7-2024شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 24-7-2024وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024