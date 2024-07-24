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الترخيص المتنقل للمركبات في إربد الخميس

منذ 5 ساعات
الترخيص المتنقل للمركبات في إربد الخميس

وطنا اليوم:تقدم إدارة ترخيص السواقين والمركبات يوم غد الخميس خدمات الترخيص المتنقل بمدينة اربد، ضمن المبادرة الابتكارية “بنوصلك”.
ووفقا لبرنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، ستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في مدينة الحسن للشباب من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم في مدينة اربد.
وتأتي هذه الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.


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