أجواء رطبة وندية خلال الليالي القادمة في الأردن

وطنا اليوم:تستمر درجات الحرارة حول أو أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام خلال ما تبقى من شهر تموز، ويكون الطقس صيفيًا حارًا نسبيًا خلال ما تبقى من شهر يوليو، حيث لا توجد مؤشرات حتى الآن على موجات حارة لبقية الشهر، بحسب موقع طقس العرب.

وقال المختصون الجويون في مركز طقس العرب إنه يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة حول أو أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بقليل، ويسود طقس صيفي اعتيادي فوق الجبال العالية، وحار نسبيًا في بقية المناطق، بينما يستمر شديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور السحب المنخفضة شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون درجات الحرارة العظمى في بداية الثلاثينيات مئوية فوق الجبال، بينما تصل إلى منتصف الثلاثينيات مئوية في بقية مدن ومناطق المملكة، وتصل إلى مطلع الأربعينيات مئوية في الأغوار والعقبة، وبالتالي يكون الطقس حارًا في تلك المناطق، مع استمرار الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وصحبتها هبات نشطة في فترات العصر والمساء.

وعن الطقس خلال نهار غد الأربعاء، يتوقع بمشيئة الله تنخفض قليلا درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام.وتكون الأجواء حارة نسبياً في عموم المناطق، وحارة في البحر الميت والأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط مع ساعات العصر وتكون مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة والصحراوية.

أجواء رطبة وندية خلال ساعات الليل والطقس مناسب للجلسات الخارجية

كما تبقى الأجواء معتدلة إلى لطيفة ورطبة خلال ساعات الليل في ما تبقى من الشهر، مما يجعل الأجواء مناسبة للجلسات الخارجية لاسيما في المناطق الجبلية من المملكة.

لا توجد مؤشرات على موجات حارة في الأفق حتى نهاية الشهر

ومن جهتهم، أكد المختصون الجويون أن الخرائط الجوية تشير إلى عدم قرب الهواء الحار من المملكة، ولا تعمقه بشكل كافٍ لإحداث موجة حارة أو رفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية جدًا، وبالتالي لا توجد أية بوادر على وجود موجات حارة في الأردن خلال الفترة القادمة.