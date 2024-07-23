نتالي سمعان تطرب جمهور جرش بليلة طربية تراثية جمهور جرش على موعد مع ليلة طربية تراثية تحيها الفنانة الأردنية نتالي سمعان

وطنا اليوم_في ليلة موسيقية مميزة تجمع التراث بالطرب سيكون جمهور مهرجان جرش الثامن والثلاثين للثقافة والفنون لهذا العام على موعد مع الفن الاصيل في ليلة طربية تراثية بأمتياز تتزين بصوت الفنانة الاردنية نتالي سمعان ببرنامج سيضم اجمل اغاني الفلكلور والتراث الاردني الاصيل.

سمعان التي أتقنت الغناء منذ صغرها وشاركت في حفلات ومسرحيات مدرسية متعددة لتتخذ من الفن طريق لها، ستقف على خشبة المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي في 3 اب / أغسطس المقبل في الساعة الثامنة، لتطرب بصوتها كل من يسمعها وتنقلهم الى عالم من الفن الاصيل.

وقد التحقت سمعان بمعهد الوطني للموسيقى في عام لتعلم العزف على الة العود واصول الغناء العربية وتخصصت في الغناء العربي في جامعة اليرموك ليتعلق قلبها في حب الفن الاصيل وتبدع في غنائه وتشدو بصوتها أجمل الالحان.

وقد شاركت سمعان في حفلات متعددة داخل الاردن وخارجها ،هذا وقد شاركت في /حيث شاركت في افتتاح مهرجان جرش عام 2019 و 2022،ومثلت الاردن في دول متعددة مثل البحرين ومصر وعمان وقبرص ولبنان وغيرها.