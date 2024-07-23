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هيئة النقل: لا رفع لأجرة السفريات الخارجية لدمشق

منذ ساعتين
هيئة النقل: لا رفع لأجرة السفريات الخارجية لدمشق

وطنا اليوم:أكدت هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يجر أي رفع على أجور نقل الركاب للعاصمة السورية دمشق عبر مكاتب السفريات الخارجية.
ودعت الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، “المواطنين الذين يُطلب منهم أجرة تزيد عن الأجرة المحددة الى تمرير رقم المركبة لمديريات الهيئة في المحافظات لاتخاذ الإجراءات القانونية”.
وكانت الهيئة تلقت شكاوى من مواطنين تتعلق برفع أجور بعض سيارات السفريات الخارجية إلى دمشق خلال الأسبوع الماضي.


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