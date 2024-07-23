استشهاد 5 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على مخيم طولكرم

وطنا اليوم:استشهد 5 فلسطينيين بينهم سيدة وابنتها في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة وأصيب 4 آخرون، الثلاثاء، جراء استهدافهم بطائرة إسرائيلية مسيرة، وفقا لـ “نائب مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في طولكرم أحمد زهران.

وقال زهران إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم منذ الفجر ودمرت البنية التحتية والمحال التجارية وبعض منازل الفلسطينيين.

وأكد زهران أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال موجودة في مخيم طولكرم حتى اللحظة.

وأشار زهران إلى أنه وفور تلقي الهلال الأحمر الفلسطيني اتصالات بقصف مسيرة داخل المخيم تحركت سيارات الإسعاف؛ إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت الطواقم من الدخول إلى المخيم والتقدم إلى موقع القصف.

وبحسب ما أبلغ شهود عيان ومتطوعون داخل المخيم عن وجود 5 شهداء و4 إصابات، حيث تم تسلم جثمان شهيدة تبلغ من العمر 50 عاما تم نقلها إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي، إضافة إلى الإصابات بينهم فتاتان أصيبتا بشظايا جراء القصف في البطن والصدر، كما تم استلام إصابة خطرة برصاص حي في البطن والفخذ وإصابة أخرى بالرصاص الحي بالصدر وصفت بالخطيرة.

ووصف زهران حجم الدمار بـ “الكبير جدا” حيث تم تدمير كامل للبنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء وتدمير عدد كبير من المنازل والمحال التجارية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” قد أفادت بأن أكثر من 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، وشرعت بأعمال تجريف وتخريب البنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين، من مركبات ومحال تجارية، ووضع ركام الأتربة والحجارة على مداخل المنازل وإغلاق أزقة المخيم بها.

وأضافت أن العملية العسكرية تركزت عند المدخل الرئيسي الشمالي، والمدخل الغربي المحاذي للمقاطعة، في الوقت الذي أطبقت فيه حصارها على مداخله كافة والطرق المؤدية إليه، وسط إطلاق الأعيرة النارية بكثافة على كل شيءٍ متحرك.

وتسببت أعمال التجريف الإسرائيلية داخل حارات المخيم بانقطاع التيار الكهربائي والمياه عن عدد منها، وحدوث تشويش كبير على شبكات الإنترنت في المدينة والمخيم، وسط تحليق كثيف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على ارتفاع منخفض.

وسبق اقتحام المخيم، اقتحام مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، ودفع مزيد من التعزيزات والجرافات العسكرية إلى مختلف أحيائها، وتحديدا في الحي الشرقي وتدميرها لنصب الشهداء، وسحق عدد من مركبات فلسطينيين في المنطقة.

كما جرفت جرافات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من شارع نابلس بالقرب من الإشارة الضوئية المحاذي لمدخل مخيم طولكرم الشمالي، وشارع المقاطعة على مدخل المخيم الغربي، في الوقت الذي تمركزت فيه آليات وجرافة عسكرية في الحي الجنوبي من المدينة، وشارع الحدادين، وشارع جامعة القدس المفتوحة.