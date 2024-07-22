بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مقتل ضابط إسرائيلي في انفجار قنبلة يدوية بالقطاع

22 يوليو 2024
مقتل ضابط إسرائيلي في انفجار قنبلة يدوية بالقطاع

وطنا اليوم:شنت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين عدة عمليات نوعية في أنحاء قطاع غزة؛ إذ تصدت للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مناطق عدة خاصة في رفح وفي خان يونس، حيث بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية جديدة خلفت مئات الشهداء والمصابين.
وتزامنت هذه العمليات مع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط في انفجار قنبلة يدوية في القطاع وفتح الشرطة العسكرية تحقيقا لتحديد ملابسات الهجوم.
وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف 3 دبابات من نوع ميركافا وجرافة “دي 9” (D9) عسكرية بقذائف “الياسين 105” وعبوة شواظ شرق خان يونس.
أما في رفح جنوبي القطاع، فأكدت القسام إيقاع أفراد قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح بعد الاشتباك معهم من المسافة صفر داخل مبنى في حي الفرقان بتل السلطان غرب المدينة.
كما أعلنت تفجير جزء من نفق بقوة هندسة إسرائيلية في ذات المنطقة أثناء ضخها لغاز متفجر بداخله ما أحدث انفجارا عكسيا باتجاهها.
وأكدت أيضا استهداف جرافة عسكرية من نوع “دي 9” ودبابتي “ميركافا 4” إسرائيلية بعبوة شواظ وقذائف الياسين 105.
بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت بقذائف الهاون موقعي كرم أبو سالم وصوفا العسكريين شرق رفح.
وفي وسط القطاع، قالت القسام إنها قصفت بالاشتراك مع الجبهة الشعبية قوات إسرائيلية متوغلة شمال شرق مخيم البريج بقذائف الهاون.
كما أعلنت قصف مقر قيادة للجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بمنظومة صواريخ “رجوم” قصيرة المدى عيار 114 ميليمترا.
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيل يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت نحو 129 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

التهتموني تبحث مع جمعية المستثمرين الأردنية توفير خدمات النقل العام

16:13

كارثة جديدة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي بغزة

15:59

قريبا جدا .. دفتر خدمة العلم سيكون على تطبيق سند

15:47

المراجعة لتصويب الأخطاء ضرور وطنية

15:37

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة أسفلتية لشوارع السلط

15:15

اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم

15:08

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39090 شهيدا

15:00

منع شركة الضامنون العرب من ابرام عقود تأمين المركبات

14:56

الهناندة : التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به

14:50

مرشحون وناخبون (٤) الاردن والمرحلة الجديدة

14:37

زين و”الوطني للأمن السيبراني” يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت

14:25

تحذير للأردنيين من جهات تعد بأرباح عالية وسريعة

وفيات
وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالميوزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموشمدير الاحوال المدنية السابق فهد العموش في ذمة الله