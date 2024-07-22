عزم يعقد خلوة لمناقشة آفاق المرحلة المقبلة ولإعلان قائمته العامة السبت المقبل

وطنا اليوم:ضمن اللقاءات التواصلية تدارس حزب عزم في خلوه عقدها بمنطقة البحر الميت مساء أمس الأحد الأوضاع العامة على الساحة الأردنية بما يتعلق بالأنتخابات النيابية المقبلة وكيفية إثراء واستكمال الخطط والبرامج والأهداف العامة للحزب خلال المرحلة المقبلة بمايضمن تحقيق التشاركية والتكاملية بين منتسبي الحزب كافة والقاعدة الشعبية وأهلنا في مختلف المحافظات والمدن والقرى والمخيمات .

وتضمن برنامج الخلوة جلسة حوارية حضرها عدد كبير من منتسبي الحزب من مختلف المحافظات وشارك بها قطاع الشباب والمرأة وامتازت بالشفافية والمصارحة والمكاشفة العالية في مشهد سياسي حزبي جسد مبادىء الحوار والرأي والرأي الآخر والمشاركة العامة في إتخاذ وصنع القرار بتوافقية وتشاركية تؤكد القيم والثوابت العامة لحزب عزم .

و خلال الجلسة الحوارية المفتوحة تم مناقشة استعدادات الحزب لخوض غمار الأنتخابات النيابية المقبلة وآليات استمرارية واستدامة عملية التواصل بشكل أوسع وتكثيف عمليات التوعية السياسية ومراجعة جميع الأنشطة الماضية والرؤية المستقبلية ومعالجة أي فجوات ممكنة؛ من أجل تحقيق الأهداف والخطط والاستراتجيات العامة لحزب عزم بما ينسجم مع رؤية منظومة التحديث السياسي بكافة تفاصيلها واركانهاواستمرارا لتعزيز مسيرةالمملكةالديمقراطية بهدف تطوير المنظومة السياسية وصولا لحياة برلمانية وحزبية تناسب ألوان الطيف الأردني ومتطلبات بناء المستقبل المزدهر ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية.

وهدفت الخلوة التي جاءت ضمن اللقاءات التواصلية والدورية للحزب لتقييم المرحلة الماضية من حيث الإنجازات والتحديات والفرص والكشف عن جوانب القوة لتعزيزها والضعف لمعالجتها والاستفادة من التغذية الراجعة في اتخاذ القرارات المناسبة والخطوات المقبلة لتحقيق الأهداف والبرامج للحزب وتفعيل مشاركة المجتمع الاردني لا سيما فئتي الشباب والمرأة في الأنشطة والبرامج العزمية ذات الأهداف الوطنية الشاملة.

وعرض الأمين العام للحزب المهندس زيد نفاع بافتتاحه اعمال الخلوة أبرز المستجدات على المستوى الحزبي والسياسي في المملكة وماوصل اليه حزب عزم من البرامج والخطط واستراتيجيات العمل والأداء والأنشطة العامة للحزب الخاصة بالاستقطاب والتوعية وشرح رؤية وفكر حزب عزم وماتحقق منها في المرحلة الماضية وآليات العمل للمرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود والأفكار والعمل بكل عزم وثبات وإصرار لمواصلة مسيرة البناء والعطاء والإنجاز الوطني الشامل وارساء ركائز رؤية ورسالة عزم الشاملة بمختلف أرجاء الوطن بتشاركية وتعاونية تامة وبروح العمل الجماعي مع أعضاء ومنتسبي ومؤازري الحزب كافة على امتداد رقعة الأردن العزيز .

وأكد نفاع نهج التشاور والحوار والتنسيق والتواصل الدائم وتشاركية صنع واتخاذ القرارهو ديدن العمل لحزب عزم بالرغم من صعوبة المرحلة الماضية والتي هدفت لبناء الحزب من كافة الجوانب الا أن المرحلة المقبلة ستحمل في طياتها التطوير والتحديث والجودة العالية في العمل والأداء والانتاجية وتنوع الأنشطة والبرامج واستدامة عملية البناء داخل الحزب بما يتوافق مع تطلعات وطموحات اعضاء الحزب والتي هي محط تقدير واهتمام بالغ فالمجال واسع ومفتوح والأبواب مشرعة على مصارعيها لاي فكرة وبرنامج وهدف يخدم مسيرة حزب عزم .

وناقش الحزب المعطيات العامة وكيفية التعامل مع قوائمه المحلية والوطنية ضمن أسس ومعايير عامة للترشح ضمن قوائم عزم اعتمادا على أقصى درجات الشفافية والنزاهة والحيادية والتي هي ركائز وثوابت وسياسات عامه للحزب لاتقبل القسمة على إثنين.

وأبدى الحضور آرائهم ومقترحاتهم وافكارهم العامة للارتقاء بأدوات الحزب المناسبة لتنفيذ برامجة ومبادئه وثوابته حول عديد القضايا الوطنية البارزة والهموم والتحديات بما يخدم المسيرة المصلحة الوطنية العليا ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة القطاعات ويساهم في تحقيق تطلعات المواطن الأردني نحو أردن المستقبل المزدهر وحياة فضلى لاستكمال بناء الأردن الحديث وفقا للرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

كما أوجز عديد المتحدثين أبرز ملاحظاتهم فيما يتعلق بالتعامل مع المرحلة المقبلة من الانتخابات النيابية وتحقيق الفوز في القوائم الحزبية العامة والمحلية.

ويشار بالذكر أن حزب عزم سيستكمل برنامج جولاتة وزياراتة لمختلف المحافظات والمدن والقرى والبوادي والمخيمات تنفيذا لسياسته التشاركية مع المجتمع المحلي

لاطلاعهم على رؤية ورسالة وبرامج وخطط حزب عزم والاستماع لافكارهم وتطلعاتهم وطموحاتهم لتحقيق تشاركية الفكر والرأي وتحقيق الفارق كواقع ملموس قبل وبعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة ضمن فكر ورؤية الحزب باعتبارها الاكثرقبولا لدى الأردنيين.

وتجدر الاشارة إلى أن القائمة العامة لحزب عزم سوف تعلن يوم السبت المقبل خلال مؤتمر صحفي يعقدة الحزب سيحدد توقيته مسبقا لوسائل الإعلام.