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بنك ABC في الأردن يشارك بالحملة التوعوية التي نظمها البنك المركزي الاردني لطلاب الجامعات

22 يوليو 2024
بنك ABC في الأردن يشارك بالحملة التوعوية التي نظمها البنك المركزي الاردني لطلاب الجامعات

وطنا اليوم:شارك بنك ABC في الأردن في الحملة التوعوية التي نظمها البنك المركزي الاردني لطلاب الجامعات بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي وذلك استكمالاً للحملات التوعوية التي بدأت في الأعوام السابقة تحت عنوان “نحو شباب مثقف مالياً”، وتأتي هذه الرعاية انطلاقاً من رؤية البنك المؤمنة بأهمية رفع درجة الوعي والثقافة المالية المجتمعية لدى فئة الشباب من طلاب الجامعات في مختلف محافظات المملكة.
وقد حرص البنك دوماً على التواجد في مثل هذه الانشطة استمراراً لمنهجيته الداعمة لتعزيز الثقافة المالية وتعريف هذه الفئة بأهمية الادخار وكيفية ادارة النفقات والتخطيط المالي السليم والتحذير من الاحتيال المالي الالكتروني ومكافحة غسل الأموال.
هذا وقد تم اجراء تقييم الكتروني للطلاب يتضمن مجموعة من الأسئلة حول المحاور التي تم مناقشتها في الندوة للتأكد من مدى تحقق الفائدة المتوقعة ومدى انعكاس الاستفادة على الطلاب، وقد قام بنك ABC في الاردن بتقديم جوائز للطلاب الفائزين في التقييم لتشجعيهم على استخدام الخدمات والمنتجات المصرفية.
ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


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