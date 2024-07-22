غالانت يسمح باستخدام الطائرات الحربية بالضفة ضد المقاومين

وطنا اليوم:قال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت الأحد 21 يوليو/تموز 2024، إنه أزال القيود على استخدام الطائرات الحربية في الضفة الغربية، وأصدر أوامر للجيش الإسرائيلي للقضاء على ما وصفها بـ”الكتائب المسلحة” فيها.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن غالانت خلال جلسة لتقييم الوضع أجراها مع القائد الجديد للمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال (مسؤولة عن العمليات العسكرية في مناطق الضفة)، آفي بلوط، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وأضاف غالانت : “قمت أيضا بإزالة القيود على استخدام المسيرات العسكرية في الضفة الغربية لتقليل تعريض حياة الجنود للخطر”.

وخلال الاجتماع، تلقى غالانت إحاطة حول “أنشطة القوات في المنطقة لإحباط العمليات والقضاء على التنظيمات المسلحة في مخيمات اللاجئين وتحسين الوسائل الأمنية في السلطات المحلية (في إشارة إلى المستوطنات في الضفة) لتعزيز أمن السكان (المستوطنين)”، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الأمن الإسرائيلية.

البيان ذكر أن غالانت “أكد على ضرورة القضاء المستمر والممنهج على جميع أشكال المقاومة المسلحة، وشدد على أن الجيش الإسرائيلي يحظى بالدعم الكامل للعمل على تحقيق هذا الهدف”.

وقال غالانت إنه أصدر تعليماته إلى قيادة المنطقة الوسطى في الجيش ولرئيس الأركان، هرتسي هليفي، للتأكد من إحباط جميع أعمال الكتائب المسلحة داخل مخيمات اللاجئين وأننا نسحق هذه الكتائب، في جنين وطولكرم وطوباس وأماكن أخرى. سنتصرف بناء على الحاجة”.

اشتباكات في طوباس

يأتي ذلك بينما اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين اليوم الأحد في طوباس شمالي الضفة بعد أن اقتحم جيش الاحتلال المدينة، في حين اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في إحدى القرى جنوبي مدينة نابلس.

كذلك قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني -في بيان مشترك- إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين بأنحاء الضفة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 9750.

يشار إلى أنه بالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، صَعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في أنحاء الضفة، بما فيها القدس، مما خلف 570 شهيدًا ونحو 5350 جريحًا، ونحو 9750 معتقلًا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.