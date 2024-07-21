أتوبارك إربد الجديد.. عامين في أروقة الإدارة المحلية

وطنا اليوم:كشف رئيس بلدية اربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، أن البلدية تنتظر موافقة وزارة الإدارة المحلية على تنفيذ مشروع الاوتوبارك منذ عامين، مبيّنا أن المشروع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة .

وأضاف الكوفحي: أن المشروع أُرسل إلى الوزارة قبل عامين، وتمّ تحديد الشروط المرجعية، والأصل أن تقوم الوزارة بالموافقة عليه نظرا لاطلاعها سابقا على التفاصيل المتعلقة به.

وعلى صعيد آخر، أكد الكوفحي تحسّن ايرادات البلدية بشكل ملحوظ العام الحالي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرا إلى أن فصل بني عبيد عن اربد لم يؤثر على الايرادات.

وأشار الكوفحي إلى أن ايرادات البلدية من المسقفات وحدها ارتفعت بنسبة 15% العام الحالي مقارنة مع الاعوام السابقة .