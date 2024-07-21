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وزارة الطاقة تطرح عطاء لشراء أجهزة الحركة الزلزالية القوية

21 يوليو 2024
وزارة الطاقة تطرح عطاء لشراء أجهزة الحركة الزلزالية القوية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الأحد، عن طرح عطاء لشراء أجهزة رصد الحركة الزلزالية القوية بعدد (2) وفق أحدث المواصفات التكنولوجية العالمية.
وأكد رئيس مرصد الزلازل الأردني في الوزارة، غسان سويدان، أن هذه الأجهزة تسهم في دراسة الخطورة الزلزالية، حيث تعمل على رصد رد فعل المنطقة بعد حدوث الزلازل ورصد نسبة الإزاحة والدمار في المباني حسب التركيب الجيولوجي للمنطقة.
وأضاف أن مواكبة التطور في تحديث الأجهزة يرفع من دقة الأرقام التي ترد في التقارير والدراسات الهندسية المتخصصة، مما يسهم في تزويد أصحاب القرار بالمعلومات اللازمة بالإضافة إلى إطلاع الباحثين في هذا المجال.
وأشار سويدان إلى أن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل مزودة بـ 19 محطة لرصد الحركة القوية موزعة على المدن الرئيسة والسدود في المملكة، بهدف تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة للزلازل، وتقوم جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في أنحاء المملكة بتزويد مركز المرصد، الكائن في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بالمعلومات الزلزالية.
وذكر أن هناك 32 محطة رصد مختصة بالحركة الضعيفة (التلمترية) تغطي كامل مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، منها 20 محطة أردنية ومحطتان، إحداهما تابعة للمعهد الألماني GFZ، ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO، وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الأردنية.
وبدأت الوزارة ببيع نسخ العطاء ابتداء من اليوم الأحد 21 تموز وحتى يوم الخميس 25 تموز، وآخر موعد للشراء هو الساعة الثانية عشرة ظهرا. فيما حددت الوزارة آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على البريد الإلكتروني Hana.AlZuabi@MEMR.GOV.JO يوم الخميس 1 آب المقبل، وآخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الواحدة ظهرا من يوم الاثنين 12 آب المقبل.


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