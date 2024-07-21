الخلايلة يوجه رسالة لأمين عام حزب إرادة نضال البطاينة

وطنا اليوم:نائب رئيس بلدية الزرقاء فتحي الخلايلة وعضو المجلس المركزي والمجلس الوطني بحزب اراده يوجه رسالة لأمين عام حزب إرادة نضال البطاينة.

بدأت مشروعك الوطني من قلب المواطنين في جميع المحافظات في اجتماعاتك الاستقطابية بجميع المحافظات ونحن شركاءك منذ البدايه ولن نتركك لوحدك وسنتحمل المسؤوليه معك جنبا بجنب وكتفا بكتف حتى يتحقق حلمنا وارادتنا داعمين لك وبظهرك دائماً وسنحصد الانجازات يداً بيد وسنحقق برنامجنا الذي تعبنا علية جميعاً أعضاء حزب أرادة

أبناء الزرقاء معك معاليك ويا جبل ما يهزك ريح .

فتحي الخلايله ابو عبدالله