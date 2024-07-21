نور البنت الكبرى لرجل الاعمال زايد البداد تتألق في حفل خطوبتها

من هي نور زايد البداد التي تصدر أسمها محركات البحث بسبب حفل خطوبتها؟

وطنا اليوم:في ليلة لا تُنسى، استضاف فندق ريتز كارلتون في عمان حفل خطوبة نور زايد البداد على رجل الأعمال عبد المحسن مازن الصغير. تميز الحفل بأجواء ساحرة وأداء مبهر لمجموعة من الفنانين المشهورين، حيث حضر عدد كبير من الأهل والأصدقاء، إلى جانب رجال أعمال وفنانين ومشاهير من الأردن، الإمارات، والمملكة العربية السعودية.

من هي نور زايد البداد؟

نور هي الابنة الكبرى لزايد البداد، الشخصية البارزة في عالم الأعمال بالإمارات. أسس زايد البداد مع شقيقه الدكتور الفطين البداد مجموعة البداد القابضة والبداد سعودي القابضة.

نشأتها ودراستها:

وعند الحديث عن دراستها، فهي حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن. كما أكملت دراستها بالحصول على درجة الماجستير في ريادة الأعمال من جامعة برايتون في المملكة المتحدة.

مسيرة مهنية حافلة

بعد انهائها لدراستها، التحقت نور بالعمل وتشغل حالياً منصب مدير تطوير الأعمال في “ArtHub by Albaddad” التابعة لمجموعة شركات البداد كابيتال والبداد القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تأسيسها من قبل السيد زايد البداد وشقيقه الدكتور الفطين البداد.

اهتمامات وهوايات ومشاركات اجتماعية:

إلى جانب مسيرتها المهنية، تهتم نور برياضة الفروسية، التي تعتبر من هواياتها المفضلة. كما تشارك في فعاليات ومبادرات اجتماعية وثقافية، تعزز من خلالها من دور المرأة في المجتمع.

شخصية إجتماعية بارزة:

ومن الجدير ذكره أن نور زايد البداد تعتبر من الشخصيات البارزة في المجتمع، حيث تتمتع بشبكة واسعة من العلاقات في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعزز من مكانتها واسمها.