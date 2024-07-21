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الحوثيون: ردنا على العدوان الإسرائيلي سيكون كبيرا

21 يوليو 2024
الحوثيون: ردنا على العدوان الإسرائيلي سيكون كبيرا

وطنا اليوم:قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يحيى سريع، إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أنها سترد على العدوان السافر على الحديدة.
وأضاف سريع في تصريحات عقب القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة الحديدة.
وأشار المتحدث العسكري باسم أنصار الله، إلى أن القوات اليمنية لن تتوقف عن العمليات المساندة للإخوة في غزة مهما كانت التداعيات.
وأكد أن القوات اليمنية سترد على العدوان الإسرائيلي السافر، وأنها تعد العدة لمعركة طويلة مع الكيان الإسرائيلي ومنطقة تل أبيب غير آمنة.
وتابع سريع: “لن نتردد في ضرب الأهداف الحيوية للعدو الإسرائيلي”.
وفي وقت سابق صرح نصر الدين بن عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله الحوثيين، بأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على منشآت النفط والكهرباء في الحديدة لن يزيد الشعب اليمني وقواته المسلحة إلا إصرارًا على دعم غزة.
وأكد بن عامر أن الغارات لم تستهدف أي أهداف عسكرية، بل استهدفت أهدافًا مدنية، مشيرًا إلى تأكد الحوثيين من أن القصف نفذته طائرات “إسرائيلية”.
الى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صباح اليوم الأحد صاروخا أطلق من اليمن قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، في حين توعد الحوثيون إسرائيل بالرد بعد قصفها منشآت في مدينة الحديدة الساحلية.
وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن منظومة “حيتس 3” الدفاعية الجوية اعترضت صاروخ أرض أرض، مضيفا أن الصاروخ لم يدخل أجواء إسرائيل.
وتابع أنه أطلق صفارات الإنذار في مدينة إيلات خشية سقوط شظايا الصواريخ الاعتراضية، على حد قوله.
ودفع إطلاق صفارات الإنذار السكان في إيلات إلى الفرار نحو الملاجئ بحسب وكالة رويترز.


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