“مهرجان جرش” ينظم “ملتقى الفن التشكيلي” دعماً لأهالي قطاع غزة 

وطنا اليوم_تنطلق صباح يوم الخميس المقبل (25 تموز 2024) في ساحة كلية الفنون والتصميم بالجامعة الأردنية، أعمال “ملتقى الفن التشكيلي”، الذي ينظمه مهرجان جرش للثقافة والفنون بدورته الـ38 التي تحمل شعار “ويستمر الوعد” وتأتي محملة بأبعاد وطنية، بالتعاون مع رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، بمشاركة 38 فناناً من الأردن والدول العربية.

وقال رئيس اللجنة المؤقتة لرابطة الفنانين التشكيليين، الدكتور ابراهيم الخطيب، أن فكرة الملتقى تنطلق هذا العام، من دعم “مهرجان جرش”، لأهالي قطاع غزة الذي يشهد عدواناَ اسرائيلياَ لا إنسانياً وجرائم إبادة جماعية، يشنها الاحتلال الاسرائيلي، منذ السابع من تشرين الأول من العام الماضي.

وأضاف الخطيب: “وقعت الرابطة اتفاقية مع ادارة المهرجان، لاقامة ملتقى للفن التشكيلي، لانجاز 38 لوحة فنية على الأقل، سيتم حال انجازها عرضها في جاليري كلية الفنون بالجامعة الأردنية، وبيعها للجمهور في الأيام الثلاث الأخيرة من المهرجان، على أن يرصد ريعها لأهالي قطاع غزة، من خلال تسلم المبالغ المالية بشكل مباشر من قبل الهيئة الخيرية الهاشمية التي ستكون متواجدة عبر مندوبيها، لتسلم أثمان اللوحات، والعمل على إيصالها لمستحقيها هناك”.

ولفت إلى أن الرابطة أتمت التحضير لانطلاق أعمال الملتقى، الذي سيتزامن مع أعمال “سمبوزيوم النحت الدولي” الذي يشترك فنانوه بانجاز 12 منحوتة ستُهدى من قبل إدارة المهرجان للمحافظات الأردنية، بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية.

واختارت إدارة المهرجان بالتعاون مع الرابطة مجموعة من أبرز التشكيليين الاردنيين والعرب، لانجاز لوحات ملتقى الفن التشكيلي، وهم: محمد العامري، وغازي انعيم، ومنذر العتوم، وحسني أبو كريم، ومحمد عمر الخطيب، وغاندي الجيباوي، ورولا حمدي، وفاتن الداوود، وأنور حدادين، وهيام غصيب، ومحمد ذيابات، ومحمد بكر العباس، وخيري حرزالله، وسامر نعواش، وعماد أبو حشيش، ومنال النشاش، ودالندا الحسن، ومؤمن نباهنة، وبسمة ناجي، ومها الذويب، وخولة حسين، وعلي المدلل، وأسامة منصور، وياسمين أبو زيد، ورائد قطناني، ومجد الجزازي، وماهر الشعيبي، ومازن جرار، ونور ملحم، وربى راجح من الأردن، ومحمد عبلة من مصر، ومراد عبد اللاوي من الجزائر، وخالد بكاي وفؤاد شرودي من المغرب، ومحمد بن حمودة ومراد حرباوي من تونس، وعبد العزيز التميمي من الكويت، وجعفر طاعون من العراق.