“عندما يلتقي الشرق بالغرب” الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي بمصاحبة “الأوركسترا” في “جرش”

وطنا اليوم_شارك الفنانة الأوبراليّة الإماراتية فاطمة الهاشمي في مهرجان جرش الثامن والثلاثين للثقافة والفنون، حيث ستؤدي حفلها على المسرح الشمالي للمهرجان يوم الجمعة 26/7/2024.

الفنانة فاطمة الهاشمي أول ميزو سوبرانو إماراتية، وهي تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2009 في الفعاليات الثقافية والدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. غنت في العديد من المسارح والأماكن المهمة مع فرق أوركسترا محترفة، كما فازت بعدة مسابقات في البيانو والغناء وحصلت على درجة الليسانس في الموسيقى من كلية ترينيتي في لندن، وتلقت تدريبا كلاسيكيا والغناء بلغات وأنواع مختلفة.

أمّا الأوركسترا المصاحبة للفنانة، فهي بقيادة المايسترو فاضل حميدي، وهو عازف تشيلو وملحن وموزع ومنتج موسيقى محترف، منذ عام 2008 على مستوى دولي. كما تتمثل الفكرة

في هوية موسيقى الأوركسترا بشعار “عندما يلتقي الشرق بالغرب”، حيث أداء أنواع مختلفة من الموسيقى الكلاسيكية إلى موسيقى الجاز مع مزيج خاص من الألحان الشرقية إلى الإيقاعات الغربية. وجميع الموسيقيين فيها حاصلون على تعليم وتدريب احترافي، وقد شاركوا في فعاليات مختلفة مع الفنانة فاطمة الهاشمي، مثل حفلها الفردي الأول في مكتبة محمد بن راشد ومؤخراً في مهرجان الأيام العربية في أبو ظبي.