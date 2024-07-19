الملكية الأردنية : لا تغيير على جدول رحلات الشركة لغاية اللحظة

وطنا اليوم:قالت الملكية الأردنية ان رحلات الشركة المغادرة من الولايات المتحدة أقلعت قبل حدوث الخلل التقني العالمي ولا تغيير على جدول رحلات الشركة لغاية اللحظة.

وتسبب خلل فني عالمي، الجمعة، بتعطل رحلات وجوية وبث مباشر في قناة تلفزيونية وتداول للنفط والغاز في دول عدة.

وتوقفت قناة سكاي نيوز البريطانية عن البث المباشر الجمعة، إثر انقطاع تقني عالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشبكة سكاي نيوز ديفيد رودس على إكس “لم تتمكن سكاي نيوز من البث التلفزيوني المباشر هذا الصباح، ونبلغ المشاهدين حاليا أننا نعتذر عن الانقطاع”.

وأثر انقطاع تقني عالمي على العمليات في مختلف البلدان بما في ذلك المطارات الإسبانية وشركة الطيران التركية ووسائل الإعلام والبنوك الأسترالية.

كما أعلن مطار برلين الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش.

وقالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة إكس إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على إكس أن العمل جار على حل المشكلة.

وقال متحدث إن العمليات في مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.

وتابع قائلا “التعطل له تأثير على الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول”، مضيفا أن من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.

وفي بريطانيا أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه “مشاكل فنية على نطاق واسع” الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات.

وأوضحت شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) عبر منصة إكس “نواجه راهنا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا”.

وفي الولايات المتحدة، أعلن عدد من كبرى شركات الطيران الأميركية من بينها خطوط دلتا ويونايتد وأميركان، وقف جميع رحلاتها في ساعة مبكرة الجمعة بسبب مشكلة اتصالات، بحسب إدارة الطيران الفدرالية.

وقالت الإدارة في مذكرة لشركات الطيران إن “جميع … الرحلات بغض النظر عن الوجهة النهائية” أوقفت بسبب “مشكلة الاتصالات”.

بدورها قالت 6 مصادر في قطاع النفط والغاز إن مقرات رئيسية عدة لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت الجمعة.