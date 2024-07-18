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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بني ياسين والحمود

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي بني ياسين والحمود

وطنا اليوم_ عمان- 18 تموز2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة بني ياسين بوفاة العميد الركن المتقاعد زكريا بني ياسين، وإلى عشيرة الحمود بوفاة الحاجة فاطمة رشيد مصطفى الحمود.

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين، في محافظة إربد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرتي بني ياسين والحمود، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

 

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك العميد رزق عبدالرحمن الرواشدة.


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