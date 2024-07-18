بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. قامات وطنية

الدكتور ابو غزالة: الشبكة العربية للإبداع والابتكار..مستقبل أمة

منذ 59 ثانية
الدكتور ابو غزالة: الشبكة العربية للإبداع والابتكار..مستقبل أمة

وطنا اليوم:في لقاء لقناة الظفرة الفضائية مع الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار صرح بان الشبكة العربية للإبداع والابتكار تعتبر مستقبل الامة.
وقال ابو غزالة ” تشرفت عندما اختارني قادة الشبكة ومؤسسوها لأكون رئيس مجلس أمنائها، وحضرت اجتماعها الاول في امارة دبي لأن مشروع الشبكة يعتبر هو مستقبل الأمة.. بل مستقبل الدنيا كلها ” في إشارة لأهمية المشروع والشبكة بالنسبة لامتنا العربية والعالم كله لما تدخره من أهداف إنسانية تتعلق بدعم الإبداع والابتكار، الذي هو أساس التغيير للأفضل والرقيبالحياة من جميع النواحي.
وقال ابو غزالة خلال مقابلته مع برنامج احلام الإمارات ان الابتكار يحتاج الى تشريعات داعمة له, وأفاد ايضا بان الذكاء الاصطناعي هو استخدام واستعمال تقنيات المعلومات لأنالتكنولوجيا لا تسير إلا للأمام وأضاف أبو غزالة ايضاً ان الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية ان لم يستخدم بالطريقة الصحيحة وان الخوف الأكبر منه بما يخص الروبوت من ان يحكم العالم ,,, وقال ابو غزاله ان الابتكار هو من يصنع الثروة حيثتعتبر أكبر وأعظم خمس شركات في العالم كلها شركات تهتم بالاختراع والابتكار
وفي نهاية اللقاء قدّم الدكتور طلال ابو غزالة ثلاث نصائح للدول تتمثل في ان يكون عند الدولة القدرة على الاكتفاء الذاتي بالزراعة لتأكل ما تحتاج إضافة إلى انتاجها لدوائها وحرصها على التعلم التقني وهذا يضمن استقلالها وبقاؤها وتقوية اقتصادها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:11

روسيا: أوكرانيا خططت لاغتيال بوتين بمشاركة وتمويل الغرب

19:04

وزيرة النقل تطلع على منجزات مطار الملكة علياء وجهود تحسين الخدمات المقدمة

17:29

الأمن العام : حقّقنا بفيديو تخريب وقلع الأشجار على دوّار الشهيد في محافظة الكرك، وألقي القبض على الفاعل 

17:24

وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

16:57

Orange Jordan Shares Insights at “Enhancing Economic Participation of Women with Disabilities in the Private Sector” Forum

16:56

أورنج الأردن تشارك في ملتقى “تعزيز مشاركة المرأة ذات الإعاقة اقتصادياً في القطاع الخاص”

16:52

مقتل شخص طعنا في القويسمة بالعاصمة عمان

16:24

وزير الزراعة يفتتح مشروعا للطاقة الشمسية في معان

16:09

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة

15:52

قاطرة بخارية في معان لتنشيط السياحة

15:36

مدينة البترا تخسر نصف مليون زائر في النصف الأول من العام الحالي

15:31

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة ماسة للإختبارات الدولية تطلق ولأول مرة في الأردن أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024

وفيات
وفيات الخميس 18-7-2024وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024والدة السيد رائد حمادة في ذمة الله