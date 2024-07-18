الدكتور ابو غزالة: الشبكة العربية للإبداع والابتكار..مستقبل أمة

وطنا اليوم:في لقاء لقناة الظفرة الفضائية مع الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار صرح بان الشبكة العربية للإبداع والابتكار تعتبر مستقبل الامة.

وقال ابو غزالة ” تشرفت عندما اختارني قادة الشبكة ومؤسسوها لأكون رئيس مجلس أمنائها، وحضرت اجتماعها الاول في امارة دبي لأن مشروع الشبكة يعتبر هو مستقبل الأمة.. بل مستقبل الدنيا كلها ” في إشارة لأهمية المشروع والشبكة بالنسبة لامتنا العربية والعالم كله لما تدخره من أهداف إنسانية تتعلق بدعم الإبداع والابتكار، الذي هو أساس التغيير للأفضل والرقيبالحياة من جميع النواحي.

وقال ابو غزالة خلال مقابلته مع برنامج احلام الإمارات ان الابتكار يحتاج الى تشريعات داعمة له, وأفاد ايضا بان الذكاء الاصطناعي هو استخدام واستعمال تقنيات المعلومات لأنالتكنولوجيا لا تسير إلا للأمام وأضاف أبو غزالة ايضاً ان الذكاء الاصطناعي خطر على البشرية ان لم يستخدم بالطريقة الصحيحة وان الخوف الأكبر منه بما يخص الروبوت من ان يحكم العالم ,,, وقال ابو غزاله ان الابتكار هو من يصنع الثروة حيثتعتبر أكبر وأعظم خمس شركات في العالم كلها شركات تهتم بالاختراع والابتكار

وفي نهاية اللقاء قدّم الدكتور طلال ابو غزالة ثلاث نصائح للدول تتمثل في ان يكون عند الدولة القدرة على الاكتفاء الذاتي بالزراعة لتأكل ما تحتاج إضافة إلى انتاجها لدوائها وحرصها على التعلم التقني وهذا يضمن استقلالها وبقاؤها وتقوية اقتصادها.