42 % من سكان الأردن يعيشون في عمّان.. والطفيلة الأقل سكانا

وطنا اليوم:كشف تقرير حديث صادر عن دائرة الإحصاءات العامة أن العاصمة عمّان حازت على المرتبة الأولى في استقطابها للسكان بالأردن، بحيث بلغ عدد سكانها بنهاية العام الماضي، قرابة 4.84 ملايين نسمة ولتستحوذ على ما نسبته 42% من سكان الأردن.

ووفقا للتقرير، جاءت الطفيلة في آخر قائمة سكان الأردن بحسب المحافظات، وبعدد وصل إلى 116.2 ألف نسمة بنهاية العام الماضي، وبنسبة 1% من سكان المملكة، إلا أنها سجلت ارتفاعا في أعداد سكانها في 2023 مقارنة مع عام 2022 والبالغ آنذاك 114 ألف نسمة.

أما عدد سكان المملكة المقدر حسب الفئة العمرية، كشفت البيانات أن 63.8% من سكان الأردن هم دون 29 عاما وبعدد وصل لقرابة 7.113 ملايين نسمة “ذكر وأنثى”.

ومن ناحية التركيبة السكانية، وصلت نسبة الذكور في الأردن بنهاية العام الماضي، إلى 52.9% من مجموع سكان المملكة، وهي النسبة ذاتها المسجلة في عام 2022.

وأظهرت البيانات أن نسبة الذكور للإناث في الأردن بلغت 112.5 ذكرا لكل 100 أنثى وفقا لبيانات عام 2023، وبالنسبة ذاتها في عام 2022.

وارتفعت الكثافة السكانية بالأردن خلال عام 2023 لتصل إلى 129.7 فرد/كم مربع مقارنة مع 127.3 فرد/كم مربع سجلت في عام 2022، وذلك بحسب كشوفات الإحصاءات العامة.

يشار إلى أن عدد سكان الأردن بحسب الساعة السكانية لدائرة الإحصاءات العامة حتى تاريخ إعداد التقرير الإخباري، وصل إلى 11.634 مليون فرد، مرتفعا عن 11.516 مليون نسمة سجلت بنهاية عام 2023.