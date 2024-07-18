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رئيس بلدية إربد يرفض استقبال السفير البريطاني

منذ 48 ثانية
رئيس بلدية إربد يرفض استقبال السفير البريطاني

وطنا اليوم:رفض رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي استقبال السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب هول؛ معللا ذلك بالموقف السياسي البريطاني من الحرب على غزة.
الكوفحي ذكر ان مكتبه ابلغه بطلب السفارة البريطانية لاستقبال السفير، وانه أبلغ مكتبه برفض الطلب.
وتابع ان حكومة بريطانيا تؤيد الابادة الجماعية في غزة، وانه هو يمثل الشعب الاردني الرافض لهذه المجزرة “وهذا موقف سياسي”، وعليه جاء الرفض للزيارة، مبينا ان الحكومة البريطانية الجديدة كما التي سبقتها لم تغير موقفها من الحرب، متمنيا أن تغير موقفها من هذه الإبادة الجماعية.
وبين الكوفحي ان هذه ليست المرة الاولى التي يرفض بها لقاء سفراء، فالعام الماضي رفض استقبال السفيرة الامريكية يائل لمبرت لذات الأسباب.


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