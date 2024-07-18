الهيئة الخيرية: توزيع مياه نقية على النازحين في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية إنها قامت بتنفيذ مشروع توزيع مياه نقية على النازحين في قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعمهم والتخفيف من معاناتهم.

وبينت الهيئة، في بيان مقتضب مساء الخميس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من المشاريع الإنسانية التي تنفذها داخل قطاع غزة بالتعاون مع شركائها.