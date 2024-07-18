متقاعدون عسكريون يشكون توقف استقبالهم في مستشفيات حكومية

وطنا اليوم:شكا متقاعدون عسكريون توقف مستشفيات حكومية عن استقبالهم وصرف الأدوية الشهرية لهم للأمراض المزمنة، وتوجيههم إلى المستشفيات العسكرية فقط.

وأضاف المتقاعدون: منعونا من العلاج في مستشفى الأمير حسين ويقولوا لنا روحو على المستشفيات العسكريه علما بأن أقرب مستشفى عسكري يبعد ثلاثين كيلو ومستشفى البقعه يبعد اربعه كيلو عن سلحوب ونحن نتبع لمحافظة البلقاء والمحافظة لا يوجد فيها مستشفى عسكري .

وقال المتقاعدون إن أوضاعهم المادية والصحية لا تسمح بتنقلهم من القرية إلى المدينة ومن ثمّ إلى المستشفى، ما يكبدهم أعباء مالية، عدا عن انتظارهم لساعات طويلة.