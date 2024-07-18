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مصدر عسكري اردني يكشف حقيقة التفجيرات على الحدود الشمالية

منذ 26 ثانية
مصدر عسكري اردني يكشف حقيقة التفجيرات على الحدود الشمالية

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن ما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول سماع أصوات تفجيرات على الحدود الشمالية تعود إلى تجارب مسح هندسية تجري في الطرف الآخر المقابل لحدودنا الشمالية.
وبين المصدر عدم تأثر المناطق الحدودية الأردنية من أي خطر يمكن أن يهدد أمن وسلامة المواطن الأردني.
وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، والتأكد من المعلومة من خلال مصادرها الرسمية.


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