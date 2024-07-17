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تنقلات خارجية للمعلمين والمعلمات في التربية .. رابط

منذ 36 ثانية
تنقلات خارجية للمعلمين والمعلمات في التربية .. رابط

وطنا اليوم:قررت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية سحر الشخاترة اجراء التنقلات الخارجية التالية للمعلمين والمعلمات اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.
وشملت التنقلات الخارجية والتي جاءت بناءً على طلب المعلمين والمعلمات (671) معلمًا ومعلمة.

وتاليا أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين


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