وطنا اليوم:قررت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية سحر الشخاترة اجراء التنقلات الخارجية التالية للمعلمين والمعلمات اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.
وشملت التنقلات الخارجية والتي جاءت بناءً على طلب المعلمين والمعلمات (671) معلمًا ومعلمة.
تنقلات خارجية للمعلمين والمعلمات في التربية .. رابط
وطنا اليوم:قررت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية سحر الشخاترة اجراء التنقلات الخارجية التالية للمعلمين والمعلمات اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.