تنقلات خارجية للمعلمين والمعلمات في التربية .. رابط

وطنا اليوم:قررت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية سحر الشخاترة اجراء التنقلات الخارجية التالية للمعلمين والمعلمات اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل 2024/ 2025.

وشملت التنقلات الخارجية والتي جاءت بناءً على طلب المعلمين والمعلمات (671) معلمًا ومعلمة.

وتاليا أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين