وطنا اليوم:رفض المنتفعون من خدمات صندوق التأمين الصحي في شركة الكهرباء الاردنية مشروع ادارة التأمين من قبل الشركة الوطنية لادارة التامينات (نات هيلث).
واكد النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالاردن في بيان صدر عنها عقب اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، ان الشركة لم تزويدهم بالاتفاقيات والملاحق حسب الاصول لوجود اختلاف في اهداف هذا المشروع ، منذ البدء في ترويجه بشهر نيسان (ابريل) 2023، حيث تبين ان هناك تغيرات جوهرية وشكلية.
وشددت اعضاء الهيئة العامة ولجنة عمان، انهم لم يوقعوا على أي شيء يخص هذا المشروع ولم تقم بتفويض أي شخص للتوقيع عن النقابة او من خارجها.
واضافوا انه لديهم كوادر قادرة على ادارة هذا الملف من داخل التأمين الصحي والنقابة والادارة، حيث يوجد بدائل وحلول كثيرة يمكن الاستفادة من برامجها داخل الشركة او خارجها دون اللجوء الى ادارات خارجية للتأمينات.
هذا وعلم ان هناك توجه لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مبنى ادارة الشركة، من العمال وعائلاتهم، رفضا لاجراءات الشركة الرامية إلى تحويل ادارة صندوق وخدمات التأمين للموظفين والمتقاعدين الى شركة (نات هيلث).
واكدت المصادر انه يجري الان الترتيب لاشراك جميع الموظفين بكافة الاقسام والفروع وانه سيتم الاعلان عن موعد الوقفة لاحقا.
وكانت قد اعلنت شركة الكهرباء الوطنية قبل اقل من اسبوع انها اعتمدت نظام الكتروني لتدقيم الخدمات العلاجية للمنتفعين.
وقالت الشركة في كتاب صادر عنها ان ادخال البرمجيات (النظام الالكتروني) سوف لن يمس او ينتقص من الامتيازات والانتفاعات المرتبطة بالمعالجات الطبية المشمولة والمعتمدة بانظمة العمل المعمول بها في الشركة.
واضافت الشركة انها ستظل ممثلة بموظفيها المختصين، ومسؤولة عن تقديم الخدمات للمنتفعين والقيام بكافة الاجراءات المتعلقة باعتماد الجهات الطبية ومراجعة واصدار الموافقات لغايات استكمال اجراءات المعالجات الطبية للمنتفعين وتدقيق المطالبات المالية .
واكدت ان النظام الالكتروني الذي وقع عليه الاختيار بعد دراسة وتقييم الخيارات المتوفرة في السوق المحلي، نظام مجرب ومعتمد لدي العديد من الجهات والشركات.
موظفو الكهرباء الأردنية يرفضون نات هيلث ويلوحون باجراءات تصعيدية
وطنا اليوم:رفض المنتفعون من خدمات صندوق التأمين الصحي في شركة الكهرباء الاردنية مشروع ادارة التأمين من قبل الشركة الوطنية لادارة التامينات (نات هيلث).