موظفو الكهرباء الأردنية يرفضون نات هيلث ويلوحون باجراءات تصعيدية

وطنا اليوم:رفض المنتفعون من خدمات صندوق التأمين الصحي في شركة الكهرباء الاردنية مشروع ‏ادارة التأمين من قبل الشركة الوطنية لادارة التامينات (نات هيلث).‏

واكد النقابة العامة للعاملين في الكهرباء بالاردن في بيان صدر عنها عقب اجتماع عقد يوم ‏الخميس الماضي، ان الشركة لم تزويدهم بالاتفاقيات والملاحق حسب الاصول لوجود ‏اختلاف في اهداف هذا المشروع ، منذ البدء في ترويجه بشهر نيسان (ابريل) 2023، حيث ‏تبين ان هناك تغيرات جوهرية وشكلية.‏

وشددت اعضاء الهيئة العامة ولجنة عمان، انهم لم يوقعوا على أي شيء يخص هذا ‏المشروع ولم تقم بتفويض أي شخص للتوقيع عن النقابة او من خارجها.‏

واضافوا انه لديهم كوادر قادرة على ادارة هذا الملف من داخل التأمين الصحي والنقابة ‏والادارة، حيث يوجد بدائل وحلول كثيرة يمكن الاستفادة من برامجها داخل الشركة او خارجها ‏دون اللجوء الى ادارات خارجية للتأمينات.‏

هذا وعلم ان هناك توجه لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مبنى ادارة الشركة، ‏من العمال وعائلاتهم، رفضا لاجراءات الشركة الرامية إلى تحويل ادارة صندوق وخدمات ‏التأمين للموظفين والمتقاعدين الى شركة (نات هيلث). ‏

واكدت المصادر انه يجري الان الترتيب لاشراك جميع الموظفين بكافة الاقسام والفروع وانه ‏سيتم الاعلان عن موعد الوقفة لاحقا.‏

وكانت قد اعلنت شركة الكهرباء الوطنية قبل اقل من اسبوع انها اعتمدت نظام الكتروني ‏لتدقيم الخدمات العلاجية للمنتفعين.‏

وقالت الشركة في كتاب صادر عنها ان ادخال البرمجيات (النظام الالكتروني) سوف لن ‏يمس او ينتقص من الامتيازات والانتفاعات المرتبطة بالمعالجات الطبية المشمولة والمعتمدة ‏بانظمة العمل المعمول بها في الشركة.‏

واضافت الشركة انها ستظل ممثلة بموظفيها المختصين، ومسؤولة عن تقديم الخدمات ‏للمنتفعين والقيام بكافة الاجراءات المتعلقة باعتماد الجهات الطبية ومراجعة واصدار ‏الموافقات لغايات استكمال اجراءات المعالجات الطبية للمنتفعين وتدقيق المطالبات المالية .‏

واكدت ان النظام الالكتروني الذي وقع عليه الاختيار بعد دراسة وتقييم الخيارات المتوفرة في ‏السوق المحلي، نظام مجرب ومعتمد لدي العديد من الجهات والشركات.‏