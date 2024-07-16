هبة طوجي وأسامة الرحباني يضيئان قناديل “جرش” 2024

وطنا اليوم_في رحاب المدينة العتيقة للمهرجان، يضيء الفنانان العالميان هبة طوجي وأسامة الرحباني قناديل “جرش” 2024. هذا الحدث الكبير، في دورته الثامنة والثلاثين، يُعَدّ من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية، حيث تأتي الفنانة هبة طوجي بصوتها المدهش وإبداعها الذي أسر القلوب في الشرق الأوسط والعالم.

هبة طوجي، التي قدمها منصور وأسامة الرحباني في بطولات مسرحيات غنائية ضخمة، لمعت كنجمة عالمية في مجالات الغناء والتمثيل والإخراج. أداؤها لدور “اسميرالدا” في المسرحية الفرنسية “نوتردام دوباري” على مسارح عالمية يُعدّ شهادة على موهبتها.

تعاونت طوجي مع أسامة الرحباني لإنتاج أربعة ألبومات بارزة وهي: “لا بداية ولا نهاية” (2011)، “يا حبيبي” (2014)، “هبة طوجي 30″ (2017)، و”بعد سنين” (2023). كما أصدرت ألبوم عيد الميلاد “هللويا” باللغتين العربية والإنجليزية (2017).

شاركت طوجي في أعمال مع فنانين عالميين مثل بينتا تونيكس، لويس فونسي، إبراهيم معلوف، وماثيو شديد، وغنّت دويتو مع أندريا بوتشيلي، مما عزز من شهرتها العالمية.

جولتها الفنية هذا العام شملت عروضًا في لندن، تورونتو، مونتريال، المغرب، وختامًا بحفل عالمي في مسرح الأولمبيا في باريس، بمشاركة الموسيقار إبراهيم معلوف والفنانين لارا فابيان وفلوران باني، تحت إدارة أسامة الرحباني.

أسامة الرحباني، الموسيقار والمؤلف البارز، يحمل إرثًا إبداعيًا من عائلة الرحابنة. مشاريعه الموسيقية والمسرحية العديدة، مثل قصيدته السيمفونية “التآزر” التي أدتها الأوركسترا الفيلهارمونية اللندنية، تؤكد على ريادته في المشهد الفني.

في ليلة الخميس 25/7/2024، ستضيء هبة طوجي وأسامة الرحباني سماء مهرجان جرش، ليقدما للجمهور ليلة من الإبداع والألق في قلب المدينة الأثرية العتيقة.