الأردن يدين حادثة إطلاق النار في العاصمة العُمانية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في العاصمة العُمانية مسقط، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات من بينهم أحد رجال الشرطة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع سلطنة عُمان الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، واستنكار المملكة المطلق لكافة أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.