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الأردن يدين حادثة إطلاق النار في العاصمة العُمانية

منذ ساعة واحدة
Vehicles line up at a checkpoint monitored by police in Sohar, Oman, April 3, 2011. Omani protesters on Sunday vowed to return to the area where they demonstrated for five weeks in the northeast industrial town of Sohar after security forces moved them out last week. About 400 protesters took to the streets on Friday demanding the release of their colleagues and pressing to be allowed to return to the Globe and Industrial roundabouts from where they were forced out on Tuesday. REUTERS/Said Al Bahri (OMAN - Tags: POLITICS CIVIL UNREST MILITARY)

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادثة إطلاق النار التي وقعت في منطقة الوادي الكبير في العاصمة العُمانية مسقط، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات من بينهم أحد رجال الشرطة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تضامن المملكة مع سلطنة عُمان الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، واستنكار المملكة المطلق لكافة أشكال العنف، وخاصة تلك التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي لحكومة وشعب سلطنة عُمان الشقيقة، ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.


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