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تحديث مهم لتجديد دفتر خدمة العلم في مراكز الخدمات الحكومية

منذ ساعة واحدة
تحديث مهم لتجديد دفتر خدمة العلم في مراكز الخدمات الحكومية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن أن خدمة تجديد دفتر خدمة العلم أصبحت متوفرة في جميع مراكز الخدمات الحكومية لمن هم مواليد خارج الأردن أو أحد والديهم.
وقالت الوزارة في بيان مساء الثلاثاء، “ابتداءً من الآن، أصبحت خدمة تجديد دفتر خدمة العلم متوفرة في جميع مراكز الخدمات الحكومية لمن هم مواليد خارج الأردن أو أحد والديهم”، حيث كانت الخدمة سابقًا متاحة فقط لمن ولدوا في الأردن أو كان والديهم من مواليد الأردن.
وأضافت “نأمل أن يعمل هذا التحديث الجديد على تسهيل الخدمات للمواطنين ويسهم في تقديم خدمة أفضل وأكثر شمولية للجميع”.


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