بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. ادب وثقافة

من ديوان رسائل خاصّة جدّاً .. متى يفيءُ النرجسُ

منذ 9 ثواني
من ديوان رسائل خاصّة جدّاً .. متى يفيءُ النرجسُ

فراس حج محمد| فلسطين

1

على وعْدٍ يروحُ غدي

على أملٍ

ولي وحدي

تمرُّدُ نرجسِ الفاءاتْ

تقومُ قصائدُ الوجدِ

عليّ يفيء نرجسُها

يهدهدني الهوى الوردي

2

على عطْرٍ بقافيةٍ

ترعرعَ وزنها يُهدي

ربيعُ جمالِها متنٌ

رواهُ الحسنُ والعينانْ

عنِ الساقينِ والردفينِ في غَوْرٍ وفي نجْدِ

وصدّقه الهوى ووعى

نبيّ الوحيّ في الخدّينِ والشفتينِ والنّهدينْ

في طعم الجنى الشهدي

وفي غار الجوى انعجنتْ

فأروتها تراتيلي 

تغرّدُ في فضا السعْدِ

3

على خجلٍ يموجُ البحرْ

وهذا موجُهُ ضدي

برغبتها يفوحُ الصمتْ

فينبتُ

زهرُها حدّي

4

على مهَلٍ

أنا وحدي

أغلغلُ فَيْئَها المُهدي

وتربطني بحرف الفاءْ

وسيلُ حروفِها عندي

تفيضُ عليّ مثلَ النهرْ

سحاباً

راوياً

في لحن أغنيةٍ تعرّفني 

لأعرفَ لذّة العبدِ

5

على شرعِ الهوى ديني

مزاميرٌ 

هدى الآياتِ

في عَرْف الجوى الندِّ

أصلّي في المدى كالشمسِ

كالغيماتِ في وصلٍ

على عهدي

6

أنا العبدُ الذي يعلو مقاماتِ الرضا

ويرى

على وِرْدَيْنِ من وَرْدِ

فيعمر قلبيَ المعمودُ

في قربٍ، وفي بعدِ

أعمّد طرْفي الرائي

وتكبرُ فيّ رؤيا العيدْ

يبرّ على “الهدى” وعدي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:57

الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

16:46

الضمان: 4420 متقاعدة حصلن على زيادة الإعالة

16:28

1.5 مليار دولار حوالات المغتربين خلال 5 شهور

16:18

Orange Jordan Signs Agreement with Proparco to Unify Efforts to Support Digital Scene in Jordan

16:14

الأردن يدين الاستهداف الممنهج لمراكز الإيواء في غزة

16:09

موظفو كابيتال بنك يزورون قرى الأطفال SOS ويرسمون البسمة على وجوه الأطفال‎

16:07

الشوبكي يتوقع ارتفاع أسعار المحروقات بالاردن

16:05

أورنج الأردن توقع اتفاقية مع Proparco لتوحيد جهودهما لدعم المشهد الرقمي في الأردن

16:02

الهواري يطّلع على واقع الخدمات الصحية في مستشفى الكرك الحكومي

16:00

العمال الأردني يبارك للجبهة الشعبية في فرنسا والعمال في بريطانيا فوزهما

15:55

أ.د. حمدان بمؤتمر أبحاث الموهبة والتفوق : التحدّي الأكبر هو جمع التكنولوجيا والتربية وعلم النفس دون التضحية بالقيم التربوية والأخلاقية

15:50

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفودا من لواء الرصفية وتجارة الرمثا ومؤسسة السلام

وفيات
نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024والدة السيد رائد حمادة في ذمة اللهوفيات الاثنين 15-7-2024خال رجل الأعمال رائد حمادة في ذمة الله