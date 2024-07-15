الشاعرة جمانة الطراونة تشارك في مهرجان جرش 2024

وطنا اليوم_

تشارك الشاعرة الأردنية المقيمة في سلطنة عمان جمانة الطراونة في الدوره الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام، وهي شاعرة ذات لغة خاصةأدركت قيمة الاشتغال اللغوي على أبيات القصيدة العمودية، وحركت فيها دماءً كانت ساكنة لدى شعراء كثيرين.

والشاعرة الطراونه ناقدة مسرحيةأيضًا، ومحامية ومستشارة قانونية في قطاع البنوك والمصارف وناشطه حقوقية في مجال حقوق الإنسان. وهي ذات ثقافة عالية وصدر لها في الشعر ديوان “سنابك البلاغة” 2020،”قبضة من أثر المجاز” 2021 “قصائد مشاغبة” 2022 ، “عتاب الماء” الجمعية العمانية للكتاب والأدباء 2023 ، ولها رواية”حوش الصوايح” قيد الطباعة،وديوان”خاتم الياقوت”، وكتاب “تمثلات الحداثة وما بعد الحداثة في المسرح العماني”، وهي إلى ذلك عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وعضو الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وعضو لجنة النقد في مهرجان مسرح الطفل ببغداد 2023، وعضو لجنة النقد في مهرجان شاعر شباب العرب في بغداد، وعضو الجمعية العمانية للمسرح، ولها مشاركات كثيرة في الندوات والقراءات المسرحية، واهتمامات بورشات الأفلام القصيرة، فضلًا عن مشاركاتها في العديد من المهرجانات الشعرية ومهرجانات السرد ومعارض الكتاب العربية. كتب النقادأكثر من دراسة حول قصيدتها في أكثر من ثيمة وأسلوب، كما تُرجم عددٌ من أشعارها إلى لغات أجنبية. فازت الشاعرة الطراونة بالمركز الأول بجائزة أوسكار المبدعين العرب، والمركز الأول بجائزة أثير للشعر العربي.