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الشاعرة اللبنانية لوركا سبيتي تشارك في مهرجان جرش 2024

منذ ساعة واحدة
الشاعرة اللبنانية لوركا سبيتي تشارك في مهرجان جرش 2024

وطنا اليوم_

تشارك الشاعرة والإعلامية اللبنانية لوركاسبيتي في الدورةالثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام، وهي حاصلة على إجازة في الفلسفة، وعملت في المجال التربوي التعليمي، وكتبت في أكثر من صحيفة محلية وعربية، صدر لها في الشعر دواوين “أنت لي الآن تحرر”،”عند أول مرسى”،”ليس سوى الأرق”،”مصحّ عقلي”،”هذا كله قلبك”،”ذهان”. كتبت قصة الطفل، ونالت جائزة اتصالات “الشارقة” لأدب الأطفال عن فئةأفضل كتاب لعام 2017 ، أما في الإعلام، فقد أعدت وقدمت برامج وثائقية واجتماعية، منها:”صوت الشعب”،”اسأل قلبك”،”بالحب وبس”،”مش مزح”، وتقدم حاليًّا برنامج “صباح اليوم” عبر شاشة التلفزيون الجديد، وهي عضو اتحاد الكتاب اللبنانيين ونقابة الصحفيين.


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