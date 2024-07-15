الشاعر العراقي سعد محمد حسين يشارك في مهرجان جرش 2024

وطنا اليوم_

يشارك الشاعر العراقي سعد محمد حسين في الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وهو من مواليد الموصل بالعراق 1985 ، حاصل على بكالوريوس لغة عربية، ويشغل حاليًّا منصب رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في نينوى، كما أنه رئيس نادي الشعر في الموصل سنه 2017 ، ورئيس اللجنة التنظيمية لمهرجان أبي تمام السادس للشعر العربي في الموصل 2024 ، ومسؤول النشاطات الأدبية في البيت الثقافي في نينوى/ وزارة الثقافة والسياحة والآثار 2021 ، ومسؤول النشاطات الأدبية في مؤسسة ملتقى الكتاب للثقافة والتعليم. وهو عضو لجنة التحكيم في مسابقة وزارة التربية العراقية للشعر والخطابة والمسرح للمدرسين والمعلمين والمشرفين.

من إصداراته “أتخيله نهرًا”/ مجموعة شعرية. وصل إلى القائمة النهائية لجائزة راشد بن حمد الشرقي في الإمارات 2019 ، وحاز على المرتبة الثانية في مسابقة وزارة التربية العراقية 2019 ، والمرتبة الثانية في مسابقة شاعر شباب العرب 2022 . شارك في الكثير من الملتقيات الثقافية في مسقط، بغداد، نينوى، كركوك، البصرة، الناصرية، وبابل.