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117 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة بالأردن في حزيران

منذ ساعة واحدة
117 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة بالأردن في حزيران
وطنا اليوم -بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، 3.14 مليون شيك، وبقيمة بلغت 19.28 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، ارتفع عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال حزيران بنسبة 14.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 19.5 ألف شيك، مقارنة مع 17.1 ألف شيك في أيار، وفق قناة المملكة.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر حزيران من العام الحالي 117 مليون دينار، مقابل 116 مليون دينار في أيار من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 0.8%.

 

وأضافت الإحصاءات أن 13.341 شيكا مرتجعا بقيمة 83.3 مليون دينار أردني في حزيران كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 6 آلاف شيك بقيمة 33.5 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68.3% مقابل 31.7% لأسباب تقنية.

وخلال حزيران الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 519 ألف شيك، مقارنة مع 522 ألف شيك في أيار الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 0.5%.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر حزيران 2.9 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.36 مليار دينار في أيار من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 13.6%.


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