جائزة أورنج للتنمية المجتمعية المحلية (OSVP) في نسختها الثامنة تواصل تمكين الرياديين من إحداث فرق مجتمعي

وطنا اليوم:خلال الفعالية التي عقدتها أورنج الأردن ضمن مرحلة استعراض الأفكار من جائزة أورنج للتنمية المجتمعية (OSVP) بنسختها المحلية، استعرض 12 من الرياديين أفكارهم الهادفة إلى إحداث تأثير مجتمعي مستدام أمام لجنة التحكيم وذلك عقب اجتيازهم لمعايير النسخة العالمية.

وقيمت لجنة التحكيم المؤلفة من الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” نضال البيطار، ومديرة مشروع تنمية الشباب الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ريما القيسي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنجاز ديمة البيبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة التعليم لأجل التوظيف الأردنية غدير الخفش، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة، وعضو مجلس إدارة الصندوق الأردني للريادة ونائب عميد كلية الأعمال في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف بني محمد، المشاريع التي تمحورت حول مجالات الصحة والتعليم والطاقة والتجارة الإلكترونية.

واستعرض الرياديون مشاريعهم التي تتوافق مع عدد من المعايير وتشمل تقديم حلول مبتكرة قائمة على التكنولوجيا لتحديات مجتمعية مختلفة وحيوية، وتحقيق أثر مجتمعي وبيئي مستدام، وبناء خطة عمل ورؤية واضحة بالإضافة إلى وجود فريق يمتلك القدرات والمهارات اللازمة لوضع المشروع موضع التنفيذ.

وستستكمل المشاريع الفائزة رسالة الفائزين في النسخ السابقة حيث احتلت هبة أسعد مؤسسة مشروع SMART WTI المركز الثالث في النسخة العالمية لعام 2023، فيما فازت سوسن لوباني عن مشروعها iRole بجائزة بقيمة 20 ألف يورو وذلك ضمن فئة “International Women’s Prize” عام 2022.

وعقب التقييم ستحظى المشاريع الثلاثة الأولى بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 5000 دينار في المركز الأول و3000 دينار في المركز الثاني و2000 في المركز الثالث، بالإضافة إلى فرصة التأهل إلى النسخة العالمية والتي تصل قيمة الجائزة الأولى فيها إلى 25,000 يورو.

وتوجهت أورنج الأردن بالشكر إلى لجنة التحكيم الذين أثرى تنوعهم عملية التقييم وعزز من معارف الرياديين في مختلف المجالات خصوصاً أن الأفكار تقدم حلولاً مبتكرة في مجالات حيوية وتكتسب في كل عام المزيد من الزخم والتطور الذي يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي.

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