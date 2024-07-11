بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

نائب الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي درع الوطن

منذ دقيقة واحدة
نائب الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي درع الوطن

وطنا اليوم:تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الخميس، مجريات التمرين التعبوي “درع الوطن”، الذي نفذه لواء الملك الحسين بن طلال المدرع الملكي/ 40 أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى.
واستمع سموه، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، إلى إيجازات قدمها المساعد للعمليات والتدريب وقائد المنطقة العسكرية الوسطى ومدير العمليات الحربية، حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والفرضيات التي بني عليها التمرين.
واشتمل التمرين على تنفيذ فعاليات تحاكي سيناريوهات تشهدها بيئة العمليات أثناء تنفيذ معركة دفاعية بمشاركة مختلف صنوف القوات المسلحة واستخدام الطائرات المسيرة في مسرح العمليات بنوعيها الاستطلاعي والهجومي.
وتضمن التمرين رمايات للمدفعية المتوسطة، والأسلحة المضادة للدروع تخللتها تدميرات هندسية، ورمايات للدبابات والمشاة الآلية، بإسناد من طائرات سلاح الجو المقاتلة والعمودية.
وأشاد سمو ولي العهد بالمستوى المتميز والكفاءة العالية والاحترافية التي أظهرها المشاركون في تنفيذ التمرين، والمعنويات العالية التي يتمتعون بها.
ويهدف تمرين “درع الوطن” إلى اختبار الجاهزية العملياتية والقتالية لمرتبات التشكيلات المشاركة، وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وصنع القرار خلال الظروف المشابهة في العمليات التقليدية وغير التقليدية والواجبات المحتملة.
كما يهدف التمرين إلى تدريب القادة وهيئة الركن ورفع كفاءتهم في المجالات العملياتية واللوجستية، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي طرأت على طبيعة المعارك الحديثة، وزيادة التنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:59

حريق في طائرة ركاب سعودية أثناء هبوطها بمطار باكستاني

16:51

الصحة: الوزارة أعدت خطة للتعامل مع مرض حمى النيل الغربي

16:25

أسعار الذهب تقفز 80 قرشاً في التسعيرة المسائية

16:16

الأردن يسير 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

15:43

اخر قرارات رئاسة الوزراء

15:30

لجنة بالنواب الأميركي تستدعي كبار مساعدي بايدن بشأن صحة الرئيس

15:09

ردود أفعال ساخطة من الطلبة على امتحان الكيمياء

15:00

حرب النجوم.. سول تستعد لاستهداف مسيرات كوريا الشمالية بالليزر

14:51

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38345 شهيدا

14:21

الغرب يتخذ خطوات استفزازية ضد روسيا.. والأخيرة تنظر في الرد عسكرياً على تحركات الناتو بأوروبا

14:07

رئيس بلدة فرنسية يطلب إتصالًا بالسماء لإيقاف الأمطار!

14:02

عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

وفيات
وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024