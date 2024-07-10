عام على إطلاق خدمات الجيل الخامس من أورنج الأردن

وطنا اليوم:شهدت المملكة على مدار العام الماضي نمواً وتقدماً غير مسبوقين في عدد كبير من المجالات بفضل تقنية الجيل الخامس التي أطلقتها أورنج الأردن انسجاماً مع استراتيجيتها الهادفة إلى المساهمة في قيادة المشهد الرقمي في الأردن الذي يحظى فيه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدعم ملكي بهدف وضع المملكة على الخارطة العالمية في مجال التقدم التكنولوجي.

وعقدت أورنج فعالية خاصة بهذه المناسبة في ملتقى الابتكار بحضور عدد من الشركاء من أبرزهم ممثلون عن شركة نوكيا بالإضافة إلى ممثلين عن وسائل الصحافة والإعلام، فضلاً عن الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن وعدد من أعضاء الفريق لتسليط الضوء على هذه الرحلة المميزة بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية.

وتطرق المتحدثون خلال الفعالية إلى أبرز المحطات التي تخللت رحلة انتشار خدمات الجيل الخامس من أورنج الأردن والتي اتسمت بالتميز حيث أسهمت هذه التقنية الجديدة في حدوث تحولات في الشبكة والبنية التحتية الرقمية.

وشملت أهم المحطات المتحققة هذا العام، إطلاق تقنية الاتصالات اللاسلكية MIMO الضخمة 64*64 والتي مكنت أورنج من توسيع نطاق تغطية شبكتها وتعزيز جودة الإشارة بالإضافة إلى دعم الاتصالات المتزامنة وتحسين التغطية خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، حيث تشكل هذه التكنولوجيا حجر الزاوية في بنية أورنج التحتية الرقمية ما يمكنها من تقديم تجربة مميزة وموثوقة وسلسة للزبائن مرتبطة بخدمات الجيل الخامس.

تعليقاً على هذه المحطة الهامة، أشار الرئيس التنفيذي فيليب منصور إلى أن أورنج أدركت بأن الجيل الخامس كان البداية لإطلاق خدمات إنترنت فائقة السرعة والجودة بالإضافة إلى عدد من التقنيات التي تسجل حضورها لأول مرة في الأردن وتشمل سرعة تصل لغاية 2 جيجابت في الثانية، وشبكة الجيل الخامس الخاصة لشركة ميناء حاويات العقبة، فضلاً عن إطلاق خدمة “التوثيق الإلكتروني الذاتي” باستخدام نظام EKYC مؤخراً انطلاقاً من مكانة أورنج كمزود رقمي رائد ومسؤول ما يعكس قدرات بنيتها التحتية المتقدمة ويأخذ معايير وتوقعات المستخدمين من الصناعة ككل إلى آفاق جديدة وغير مسبوقة.

وأضاف منصور بأن العمل الدؤوب والجهد المستمر قاد إلى انتشار خدمات الجيل الخامس التي بدأت في عمان وإربد وتتوفر الآن في معظم محافظات المملكة.

من جهته أعرب نائب الرئيس لشبكات الهاتف المحمول -الشرق الأوسط- من نوكيا محمد سمير عن فخره بالشراكة الاستراتيجية مع أورنج الأردن لدفع رؤية التحول الرقمي قدماً في المملكة خصوصاً أن مجموعة AirScale المتقدمة من نوكيا مصممة لتقديم أفضل أداء وأكبر سعة بالإضافة إلى تمكين شبكات الجيل الخامس من أورنج من تحقيق كفاءة أعلى خصوصاً أنها ستلعب دوراً محورياً في تطوير عدد من الصناعات. وأشار سمير إلى أن نوكيا تتطلع قدماً إلى العمل يداً بيد مع أورنج الأردن لبناء مستقبل رقمي مستدام في الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزات شبكة الجيل الخامس لن تقتصر على الاتصال فقط، بل إن دورها يتجاوز ذلك لتكون العمود الفقري لعدد كبير من الابتكارات وحالات الاستخدام الثورية بفضل شبكة الجيل الخامس القوية والموثوقة. في هذا الإطار، حرصت أورنج على تصميم بنيتها التحتية للتوافق مع متطلبات النطاق الترددي العالمي لتطبيقات مثل الواقع المعزز (AR) والافتراضي (VR) ومقاطع الفيديو فائقة الدقة ما يعني مستقبلاً حافلاً بالفرص غير المسبوقة للمملكة.

ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن أطلقت في شهر آب الماضي حملة “اشترك واربح مع 5G” التي تتيح لمشتركيها الحاليين والجدد في خدمات الجيل الخامس (5G) البيت والموبايل فرصة ربح جوائز قيّمة تتضمّن سيارةBYD Atto 3 الكهربائية وأجهزة أيفون 14 برو ماكس وأجهزة بلاي ستيشن5 .

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