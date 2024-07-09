البنك الأردني الكويتي يفوز بجائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024 من يوروموني

وطنا اليوم:حصل البنك الأردني الكويتي على جائزة “أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة” لعام 2024، من يوروموني الدولية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، وذلك تقديراً لجهوده الاستثنائية في تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي : ” تأتي هذه الجائزة لتسلط الضوء على التزام الأردني الكويتي بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وشاملة للشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن البنك عمل على تطوير نموذج عمل يتماشى مع التحديات التي تواجه هذه الشركات مما يسهم في تعزيز نموها وازدهارها.

وتابع : ” نحن فخورون بهذا التكريم الذي يعكس التزامنا الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي. إذ نؤمن بأهمية تقديم حلول شاملة تلبي احتياجات هذه الشركات في ظل التحديات الراهنة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم واضطرابات سلاسل التوريد”، موضحاً أن البنك الأردني الكويتي يواصل ابتكار حلوله وخدماته لتلبية احتياجات عملائه، وتعزيز شراكاته معهم بما يتجاوز العلاقة المصرفية التقليدية “.

بدوره، قال رئيس تنمية أعمال الشركات بالبنك الأردني الكويتي فادي خليل: “تتفاقم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك نحن ملتزمون بتوفير الدعم اللازم لهم. نحرص على تقديم حلول تمويلية خضراء في قطاعات تساهم في تخفيض تكاليف الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، بما يتماشى مع استراتيجية التمويل الأخضر 2023- 2028 التي أطلقها البنك المركزي الأردني في هذا المجال.”

تجدر الإشارة إلى أن البنك الأردني الكويتي يتبنى نموذجاً مصرفيا مبتكراً يعزز علاقاته مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ويوفر خدمات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجاتهم وتحدياتهم الخاصة، حيث يركز البنك على توفير حلول مالية مبتكرة، بما في ذلك التمويل الأخضر والاقتصاد الدائري، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية ويدعم أهداف التنمية المستدامة.