جت للسياحة والسفر ونيرفانا يوقعان اتفاقية شراكة إطارية

وطنا اليوم:وقع امس في مقر ادارة شركة جت للنقليات السياحية اتفاقية شراكة ممتدة مع شركة نيرفانا للسفر والسياحة المكتب الإقليمي في عمان، في غاية العمل المشترك لتقديم خدمات سياحية متكاملة لزبائنهم حسب الاختصاص لكل شركة، وتسهيلا لخدماتهما حسب الحاجة والطلب.

ووقع الاتفاقية عن شركة جت للسياحة رئيس هيئة المديرين الدكتور خالد ذيب اللحام وعن شركة نيرفانا للسفر والسياحة الأستاذ فادي القادري الرئيس التنفيذي للشركة المكتب الإقليمي في عمان.

وتهدف الاتفاقية لتوسعة العمل المشترك بين الشركتين في تزويد خدمات النقل السياحي المتخصص بكافة فئاته، وخدمات العمل السياحي في مجال استقطاب وتنفيذ الفعاليات والمؤتمرات العربية والعالمية، وفتح آفاق الشراكة في عدد من المجالات ذات الشأن السياحي في عدد من الدول العربية التي تتواجد خدمات الشركتين فيهما.

واكد اللحام التزام شركة جت للسياحة في تقديم كل ما يمكنه من تعزيز النشاط والبرامج السياحية وتأمينها بالخدمات المطلوبة بشراكة واستاد واسع مع كافة الشركاء العاملين في القطاع كشريك دعم لوجستي، مشيرا إلى ان العمل مع “نيرفانا” هو جزء من خطط التوسع والوصول لكافة متطلبات نجاح السياحة المحلية وخصوصا سياحة المؤتمرات، وبدوره استعرض القادري نشاط “نيرفانا” عربيا وعالميا، وتوجه الشركة لبناء نموذج اردني متقدم يماثل ما تحققه الشركة عربيا وعالميا من نجاح متقدم في مجال خدماتها لوضع الأردن على خارطة سياحة المؤتمرات والسياحة الوافدة، مؤكدا ان الشراكة الاستراتيجية مع “جت” صاحبة الاسم والإرث السياحي الطويل محليا وعربيا هو اضافة لقائمة الشركاء الأكثر تميزا في هذا المجال.